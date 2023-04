‘The NarcoSexuals’ is een morele mindfuck ★★★★☆

Op een verlaten terrein in Anderlecht staat een nagebouwd flatje. We lopen errond en kijken van buitenaf binnen in een bescheiden living, slaapkamer en badkamer. Door de ramen zien we de toeschouwers aan de overkant spieden - we kijken óók naar hun kijken. Door de heisa die The NarcoSexuals voorafging, weet ik wat er te zien zal zijn: zes naakte mannen performen zes uur lang een orgie. Verhoeven ontdekte tijdens de coronaperiode dat chemseks (seks onder invloed van harddrugs) een dingetje was. De Nederlandse beeldend kunstenaar verkende eerder topics als drugs (Happiness, 2019) en seks (Wanna play?, 2014) en telkens lokte dat controverse uit - terwijl de heftige onderwerpen vaak vooral een verleidingsstrategie zijn om het over iets anders te hebben.

Geloof nooit de heisa. In het uur dat we rond de flat cirkelen zien we niets aanstootgevends. The NarcoSexuals is doordrongen van een bijna on-fallische tederheid. Er zijn mannen die elkaars hand vasthouden, met hun hoofden op elkaars buik liggen, of in een grappige choreografie van zwiepende piemels in het rond springen. En tuurlijk: er wordt suggestief gereden en geswaffeld - de onstuitbare seksuele energie richt zich evengoed op kasten en deurstijlen als op elkaar. Maar het heeft iets high school-jongensachtig, iets van onbezorgde fysieke exploratie. De lenzen die de ogen van de performers afdekken geven hen een wezenloze blik. Is het het drugsgebruik, of plaatst het hen simpelweg buiten de tijd?

Geloof de heisa. In groot contrast met wat we zien staat hetgeen we via een koptelefoon horen. Anussen worden gelikt en cocks gesuckt - dit is de hardcore. Ik krijg het zelf pas moeilijk bij de pijnlijk secure beschrijving van een shot (er is geen naald te zien). Met lege ogen kijkt een performer me door het raampje aan, we zijn slechts enkele centimeters van elkaar verwijderd. “Je wilt dat ik geen naald in mijn arm druk? Waarom?” Omdat ik godverdomme niet wil dat je doodgaat, man, wil ik schreeuwen. Hier heeft Verhoeven me vast, slaagt hij erin een theatraal fantasma de realiteit, mijn realiteit binnen te brengen. Waardoor ik aan het wankelen ga.

Altijd is het werk van Dries Verhoeven een oefening in meervoudig denken. Zeggen dat The NarcoSexuals een pleidooi is voor een narcistische genotscultuur is onzin - op een gegeven moment komt wel degelijk de klop op de deur. Zeggen dat het gaat om zulke lieve jongens, is onzin. In de flat heerst geen solidariteit of romantiek, enkel een illusie die het waard is om voor te leven én te sterven. Voorbij dit anekdotische oordelen is de enige relevante vraag: waarom zijn ze daar eigenlijk?

Ze zijn daar juist omdat ze zo véél zijn, lijkt Verhoeven te suggereren. Niet enkel knuffelhomo of seksbeest, ze zijn allebei, en meer dan dat. En als er één ding is dat het neoliberalisme niet tolereert, is het meervoudigheid: identiteiten die niet te catalogiseren, te controleren en dus te vermarkten zijn. Kijken naar The NarcoSexuals is kijken naar een vorm van vrijheid die niets te maken heeft met individueel hedonisme, maar alles met een verzet tegen een collectieve zelfdisciplinering. Onze morele afkeuring verbergt angst, maar misschien ook verlangen, of wie weet: platte jaloezie.

