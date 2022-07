‘The Most Hated Man on the Internet’: zelfs de machtigste online trol staart ooit zijn ondergang in de muil

Professioneel levensverwoester. In de biechtstoel spiegelden ze ons als kind een vergelijkbare carrière voor, menen we ons vaag te herinneren. Alleen: er zijn paupers die een minder lucratief pad kiezen, en anderen die meteen de schurftige schouders onder zoveel ambitie steken. Hunter Moore hoort bij die laatste.

Hoe die patjakker zijn schimmige reputatie als life ruiner bestendigde? Door IsAnyoneUp.com uit de grond te stampen, een smoezelige site voor het uploaden van naaktfoto’s. In de wetteloze hondenwei van het internet klopte hij zich jarenlang op de borst als zelfverklaarde Koning van de Wraakporno. Zijn imperium? Een open riool waar gefrustreerde zakkenwassers privéfoto’s van hun ex konden posten of bekijken, vaak met een link naar het Facebook-profiel of zelfs thuisadres van dat slachtoffer.

Moore wordt steeds baldadiger als triomfant van de verschroeide aarde. Een niet zo snugger wichtje dat pornoster wil worden, stuurt deze sociopaat met een kluitje in het riet (“en een T-shirt”, klinkt het onbedoeld grappig in haar getuigenis). Een andere getuige probeert zelfmoord te plegen omdat ze niet langer buiten durft. De meeste slachtoffers zijn zich eerst zelfs van geen kwaad bewust. Moore ontvreemdt nude pics met een sardonische grijns en de hulp van een hacker.

Lievemoederen helpt er ook niet aan, de oprichter weigert steevast om de naaktfoto’s van zijn slachtoffers offline te halen. Tot een moederkloek haar dochter geslachtofferd ziet worden. Met de moed der wanhoop onderneemt ze een heroïsche kruistocht om de website ten gronde te richten. Tien jaar na de feiten brengen de makers van populaire true crime-series als Don’t F**k with Cats en The Tinder Swindler dit verhaal als een verslavende, driedelige thriller. En ook als een dubbel geheugensteuntje: de Netflix-docu is niet alleen een cautionary tale over hoe je leven in een enkele muisklik geruïneerd kan worden, maar ook hoe zelfs de machtigste pestkop of online trol ooit zijn ondergang in de gapende muil zal staren. Don’t fuck with cats, maar ook niet fucken met moeders.

“Wraak is nooit keurig”, beweert een ethische hacker ergens. “Maar wanneer het slim en met psychotische precisie gebeurt, it’s a thing of beauty.” Daarmee krijgt dit verhaal onterecht de flair van De graaf van Monte-Cristo. Maar het dient gezegd: de voldoening is groot wanneer een zegedronken Moore op de knieën wordt gebracht door één onuitputtelijke moeder, het leger van Anonymous en een paar FBI-agenten. Moore zal uiteindelijk twee jaar brommen. Sindsdien is hij van de radar verdwenen. Van zijn motieven of achtergrondverhaal kom je helaas geen beet te weten in deze docu.

Een grote somberte overvalt je achteraf. Hunter Moore kroonde zichzelf tien jaar geleden tot de ‘Charles Manson van het internet’, met een regiment van sneue trolletjes die hem aanbaden als was hij een god. Maar na hem is wraakporno nooit verdwenen, raakte online pesten nooit uitgestorven. Moore wordt in de reeks onterecht aangehaald als de oervader van trolling, maar online toxiciteit bestond al jaren: hij pleurde gewoon een dikke naald in een ader die allang open lag, en waar nog steeds zwart bloed uit gutst. Moore is virtueel dood, maar zijn erfenis is springlevend.

The Most Hated Man on the Internet is te zien op Netflix.