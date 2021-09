‘The Morning Show’ moet nog altijd wakker worden

Van een tv-reeks die haar tweede seizoen aanvat, verwacht je dat ze toch al op kruissnelheid is geraakt. De eerste jaargang heeft zijn tijd moeten nemen om de personages voor te stellen, de verhaallijnen in gang te zetten en de thema’s in je geest te doen nestelen, zodat het vanaf de start van seizoen twee echt interessant kan worden.

The Morning Show, een Apple TV+-reeks die zich afspeelt achter de schermen van een ochtendlijke nieuwsuitzending op de Amerikaanse tv, kwam vorig jaar wat kabbelend op gang, met vooral de star power van hoofdrolspelers Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell die de boel rechthield. Dat, en een moedige maar onhandig gebrachte vlieg-tegen-de-muurscène waarin de kijker getuige is van een #MeToo-situatie. Er viel heel wat voor te zeggen, maar nu de serie uit eerste versnelling is geraakt met haar zopas aangevatte tweede seizoen verwachtte je toch wat meer. En dat krijg je alvast niet geserveerd in de eerste aflevering.

Die opener voor tien nieuwe episodes, die nog tot ergens in november wekelijks zullen worden bijgeschoven op Apples streamingdienst, blijft alvast even vrolijk zwalpen als de eerste jaargang van de reeks. Tussen drama en komedie, vooral. Er zijn momenten van compleet overbodig melodrama, zoals Jennifer Anistons personage, de uitgebluste ex-presentatrice Alex Levy, die een traantje wegpinkt terwijl ze in haar winterse buitenverblijf de laatste paragraaf van haar memoires neertikt. Andere scènes proberen weer tevergeefs humor te vinden in de nogal kunstmatig hoog gehouden hysterie van het soort dat (zo blijft The Morning Show in ieder geval constant suggereren) in de wandelgangen achter een druk bekeken nieuwsprogramma spontaan schijnt te heersen. Witherspoon, als het door dalende ratings geplaagde nieuwsanker Bradley Jackson, gaat wat dat betreft al minstens één keer in een licht beschamende overdrive.

Niets van wat je meemaakt in de seizoensopener gaat echt ergens naartoe, en er zitten nog altijd tal van dialogen in die ergens op een late vrijdagnamiddag werden getikt. Als ik dan toch mijn best doe om er iets uit te halen wat van blijvende waarde is in The Morning Show, iets wat geestelijke voorganger The Newsroom (2012-2014) níét al veel beter heeft gedaan, dan land ik bij Cory Ellison (Billy Crudup), de glorieus zelfingenomen directeur van de nieuwsafdeling bij het fictieve tv-netwerk UBA, en diens nogal aparte aanpak van people management.

Op haar beste momenten is The Morning Show een satire op de inflatoire ego’s die de mediawereld per definitie kweekt. Maar dat element krijgen de makers – nochtans was showrunner Jay Carson eerst politiek consultant voor House of Cards – nauwelijks naar de voorgrond in de veredelde soap die de reeks in haar diepste essentie blijft.

Nu te zien op Apple TV+.