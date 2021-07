‘The Mole’ kijkt ongelooflijk lekker weg en je valt met open mond van de ene verbazing in de andere

Je hebt een kok. Eentje die niet meer kookt weliswaar, want door ziekte leeft hij van een invaliditeitsuitkering. Een kok dus met héél veel tijd die dankzij een documentaire over Noord-Korea een (on)gezonde fascinatie voor dat land opdoet. De meeste mensen zouden er veel over lezen en documentaires over bekijken, maar niet deze kok. Nee, die ziet het meteen groots: hij wil undercover gaan en infiltreren in de Noord-Koreaanse dictatuur. Een klusje dat uiteindelijk meer dan tien jaar zou duren.

Geflipt, zegt u? Dit is nochtans niet meer dan korte samenvatting van The Mole, een tweedelige Deense documentaire met ex-kok Ulrich Larsen in de hoofdrol. Zijn fascinatie voor Noord-Korea kwam er na het zien van The Red Chapel, een documentaire van Mads Brügger. En wie is de regisseur van The Mole? Mads Brügger. Die regisseur maakte onder meer naam met Cold Case Hammarskjöld, een documentaire die aan het licht bracht dat een Belgische huurling wellicht de Zweedse VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld deed neerstorten op 17 september 1961.

De korte samenvatting doet trouwens wat oneer aan het verhaal, want het wordt allemaal nog veel geflipter. Met dank aan de obscure Spanjaard Alejandro Cao de Benós, voorzitter van de Korean Friendship Association en liaison van de dictatuur in de westerse wereld. En dan is er nog ene Mr. James, die door Brügger in het verhaal geschreven wordt om miljoenenzaken te doen met de Noord-Koreanen. Die James is een ex-legionair die de Kopenhaagse jetset van cocaïne voorzag en acht jaar in de cel zat. Nu mocht hij zomaar mee undercover gaan, met hipsterbaard en opkrullend snorretje.

Het lijkt allemaal te grotesk om waar te zijn. Want wonder boven wonder slaagt Larsen er vrij snel in om het vertrouwen van Cao de Benós en de Noord-Koreanen te winnen, en even later doet Mr. James net hetzelfde. Je zou verwachten dat een dictatuur dat van het wantrouwen aaneenhangt ook een deftige achtergrondcontrole doet van de personen met wie ze samenwerkt, maar nee dus. Alle verhaaltjes gaan erin als zoete koek. Voor je het als kijker goed en wel beseft, sluit James een wapendeal met de Noord-Koreanen, waarbij hij kan kiezen uit een soort menukaart: wat geprinte A4'tjes met het wapenarsenaal op. Het doet denken aan het laatste seizoen van Undercover, waar ook zo’n deal gesloten werd. En dat was een fictiereeks. Het wordt nog gekker als ze in Afrika plannen smeden om een ondergrondse wapen- en drugsfabriek te bouwen.

The Mole kijkt ongelooflijk lekker weg en je valt met open mond van de ene verbazing in de andere. Maar voortdurend zegt er ook een stemmetje in je hoofd dat dit allemaal net te veel aangedikt is om echt geloofwaardig te zijn. Of zijn ze in Noord-Korea echt ziende blind?

The Mole is te bekijken via mylum.tv.