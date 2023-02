‘The Masked Singer’: alsof een van 's lands grootste popsterren zou opdraven in een VTM-programma

Wanneer in 2076 het vervolg van Het verhaal van Vlaanderen wordt uitgezonden, zal een kwibus in een konijnpak de tragiek van de jaren twintig illustreren. Een hologram van Tom Waes leidt dan het hoofdstuk The Masked Singer in: “Een verdomde vleermuis legde de wereld lam, maar Aalst Carnaval onder de elite bracht licht in het duister. En prompt verkeerde het halve land in dronkemanstoestand.”

Sinds de eerste editie in 2020 is The Masked Singer een belangrijke schakel in de war on drugs. Door het gedoogbeleid rond dit relatief nieuwe hallucinogeen slinkt het illegale druggebruik op vrijdagavond. Het is bovendien van mijn experimenten met antipsychotica geleden dat ik nog zo heb zitten ijlen. “Ik dacht aan Angèle”, zei Bart Cannaerts vorige week ernstig, speculerend dat een van ’s lands grootste popsterren als kraai zou opdraven in een VTM-programma.

Dua Lipa is fan van Angèle. Als dát je standaard is, denk je dan echt dat zo iemand zit te wachten op Andy Peelman die met slijm uit z’n bek en in gebrekkig Frans “je grand fan suis” stamelt? Wat is het volgende? Dat we massaal gaan geloven dat Stromae zich als een stierenmens verkleedt in ruil voor een levenslang abonnement op Streamz?

Zouden er beelden bestaan waarop te zien is hoe een stagiair een kinderzwembad met angstzweet vult tijdens de opdracht om Rocco Granata, Salvatore Adamo of Jan Leyers op te bellen met de vraag of ze een deelname aan The Masked Singer zien zitten? Waarop de makers een ‘nee’ krijgen, vervolgens ook andere artiesten met eigenwaarde passen en ze uiteindelijk uitkomen bij BV’s die 1) te veel tijd hebben of 2) een doorbraak proberen te forceren.

Je zal zien: Maksim Stojanac van #LikeMe zit om die laatste reden met zekerheid in het leeuwenpak. Als The Masked Singer voor iets goed is, dan wel als springplank voor grote talenten als Stojanac, en niet louter als reanimatieapparaat voor BV’s die met één been in de vergeetput bengelen. (Psst, Herman Verbruggen, hoor je mij? Alles goed daar?)

Dat gezegd zijnde: Metejoor is Tovenaar, Anouk Matton is Vlinder (of het moet Belle Pérez zijn) en verder acht ik de kans groot dat ook Margriet Hermans, Julie Vermeire en Walter De Donder makkelijk te overtuigen waren met een bifiworst en aai over de bol van Julie Van den Steen. Rest de vraag: welke internationale artiest gaan de makers zo zot hebben gekregen om naar België af te zakken, en welke politieker volgt de sos met showbizzambities op?

Ik kan hier wel neerbuigend doen over The Masked Singer. Ik kíjk, elke week opnieuw. Om tips te horen waar je niets uit kan opmaken, stemmen te horen die nét genoeg zijn gemanipuleerd. De nasmaak is vies, maar het is verdomd verslavend spul.

The Masked Singer, elke vrijdag om 20.35 uur op VTM.