‘The Last of Us’ en ‘Succession’ grote slokkoppen bij Emmy-nominaties binnen

The Last of Us is de eerste live action videogame-adaptatie die zoveel succes oogst. Tot voor kort leek er dan ook nog een ‘vloek’ te rusten op de verfilmingen van populaire videogames, maar de reeks een gemuteerd virus, met Pedro Pascal en Bella Ramsey, oogstte het voorbije jaar veel succes. De vele Emmy-nominaties, een record voor een live action-adaptatie van een videogame, zijn daar nu een logisch gevolg van.

Bad Sisters, de internationale bewerking van de VTM-reeks Clan voor AppleTV+, sleepte vier nominaties in de wacht. De reeks is genomineerd in de categorieën Outstanding Writing, Casting, Directing & Lead Actress (Sharon Horgan) for a Drama Series. Zowel de remake als het origineel zijn producties van het Belgische productiehuis Caviar en van het Britse Merman en zijn bedacht door de Vlaamse scenarist/showrunner Malin-Sarah Gozin. Gozin werd nauw betrokken bij de remake en was samen met Caviar-CEO Bert Hamelinck ook executive producer van de reeks.

De Emmy’s, die jaarlijks worden uitgereikt door de Academy of Television Arts & Sciences, worden op 18 september uitgereikt in Los Angeles.