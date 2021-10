‘The Last Duel’: MeToo en nekmatjes in de middeleeuwen ★★★★☆

Je zult maar ten oorlog trekken voor de eer en glorie van je vaderland, om dan bij thuiskomst te vernemen dat je vrouw verkracht is door je voormalige strijdmakker. Het overkomt de Franse ridder Jean de Carrouges in 1386. Razend trekt hij naar koning Charles VI om een duel op leven en dood te eisen. De vermeende dader, Jacques Le Gris, ontkent alles. Wie spreekt de waarheid: hij of De Carrouges’ vrouw Marguerite? Het is pure MeToo in de middeleeuwen.

Scott (Gladiator) verfilmt het waargebeurde verhaal in The Last Duel, maar kiest niet zomaar de kant van de trotse De Carrouges (nors vertolkt door Matt Damon, met een nekmat ter grootte van het tapijt van Bayeux). Het scenario, geschreven door Good Will Hunting-duo Ben Affleck en Damon, en Nicola Holofcener (Can You Ever Forgive Me?) wisselt in ware Rashomon-stijl de vertelperspectieven af. De film is groots in de kleine verschillen tussen de drie hoofdstukken, die telkens een totaal ander licht werpen op de gebeurtenissen.

Eigentijdse bril

De actie mag zich dan in de veertiende eeuw afspelen, Scott kijkt ernaar door een 21ste-eeuwse bril. Deze film stapt weg van de traditionele, door mannen gedomineerde geschiedschrijving en belicht de ellendige leefomstandigheden van de middeleeuwse vrouw (hier vertegenwoordigd door Jodie Comer). Tegelijk licht de film de mythe van de koene ridder uit het zadel. De strijd tussen De Carrouges en Le Gris (Adam Driver) blijkt steeds meer een duel tussen grote ego’s die hun mannelijke trots niet opzij kunnen zetten.

Tel daarbij nog de heerlijke bijrol van Affleck als de arrogante, immature graaf Pierre d’Alençon – mocht er een Oscar zijn voor de foutste haartooi en gezichtsbeharing, dan zouden Affleck en Damon dit jaar de topfavorieten zijn – en je krijgt een film die alles heeft om zijn speelduur van tweeënhalf uur te rechtvaardigen: relevantie, psychologische diepgang, suspense, spelplezier én op de koop toe een zinderend, brutaal eindduel waarin Scott nog maar eens zijn visuele meesterschap bewijst.

The Last Duel speelt op 12-13/10 op Film Fest Gent en vanaf 13/10 in de bioscoop.