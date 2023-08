The Killers gooien half album weg om ‘crisis’ frontman Flowers: ‘Ik wil evolueren’

“Halverwege de opnames realiseerde ik me dat ik dit niet kon doen”, zegt Flowers in een interview met The Times naar aanleiding van de release van de single ‘Your Side Of Town’ die vrijdag uitkwam. Het nummer klinkt als een van de hits van The Killers’ succesalbum Hot Fuss, maar een dergelijke plaat komt er niet meer. “Ik denk niet dat we dit soort muziek nog zullen maken”, zegt de 42-jarige zanger dan ook.

Flowers wil naar eigen zeggen meer de kant op van het rustigere album Pressure Machine, dat in 2021 uitkwam. “Dit is de crisis waarin ik zit”, stelt hij. “The Killers is mijn identiteit en de liedjes vullen onze zalen, maar ik heb meer voldoening in het maken van muziek als Pressure Machine. Bij het schrijven ervan vond ik een heel sterke kant van mezelf. Dit was de man waar ik naar op zoek was. Ik ben trots op Hot Fuss, zoals iets wat je deed toen je 20 was, maar ik ben nu geen 20 meer. Ik denk na over de volgende fase van mijn leven.”

Volgens Flowers is hij nu een ander persoon en is het “moeilijk” terug te gaan naar wat The Killers was. “Op welk punt maak je een omslag?”, vraagt hij zich af. “En wil de band dat ook? Wat er ook gebeurt, ik snap dat er altijd mensen zijn die naar me kijken en alleen maar aan ‘Somebody Told Me’ denken. Maar ik wil evolueren.”