The Killers deden wat van hen verwacht werd: stadionrocken met de s van solide ★★★½☆

Tijdens de rondleiding in het attractiepark van The Killers waren stops voorzien aan Taj Mahals van songs. ‘When You Were Young’ was het eerste monument waarvan de herinnering door het publiek werd vastgelegd in de vorm van vage – wellicht onverstaanbare – smartphonevideo’s die op één wc-bezoek na zijn voortbestemd om eenzaam te sterven.

‘Smile Like You Mean It’ was beleving op z’n Bokrijks, maar je kon The Killers in hun rol als support act van de Peppers verder niet op dode momenten betrappen. Na 23 seconden was de eerste confettiknal een feit, exact 352 tellen later sneuvelde de eerste stemband – veel beterschap, Liesbeth (34) uit Wezemaal! Voor de beter gebotoxte jukebox slechts één adres: Brandon Flowers (41) uit Nevada.

‘We’re alive!’ sprak hij de meute toe, wat pas echt fascinerend was geweest als dat niet geval zou zijn. ‘This is a super-spreader event’ was een bedenkelijke daarop volgende bindtekst, maar de Amerikaan nuanceerde snel: ‘We’re spreading peace, we’re spreading love, we’re spreading rock-‘n-roll’. The Killers deden op Werchterse grond wat van The Killers verwacht werd: stadionrocken met de s van solide.

Een door een uitzinnige menigte onthaald ‘Human’ was een voorbode van wat zou volgen bij ‘Mr. Brightside’. Op de laatste festivaldag kregen The Killers iedereen zo hard aan het brullen dat Flowers – serieus: wat was dat met die fucking bloem op zijn vest?! – overklast werd door zijn eigen hooligans. Vielen daartussen te rapen: ‘Spaceman’, ‘Somebody Told Me’, ‘Read My Mind’ en ‘For Reasons Unknown’ met een uit het publiek geplukte Belg op drums. Je zag de setlist vorm krijgen en wist: voor teleurstelling moet je bij Polo G iets verderop zijn.

Op een festival waar Bruce Springsteen niet aanwezig was, was de tweede beste Bruce Springsteen op de planeet een meer dan uitstekend alternatief.