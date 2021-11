‘The Hand of God’: Sorrentino kijkt zijn jeugdtrauma (niet genoeg) in de ogen ★★★☆☆

Paolo Sorrentino, dat zijn sierlijke camerabewegingen, bloedmooie muziekstukken (en vrouwen), en gelaten getouwtrek tussen ironie en melancholie. De Italiaanse Oscarwinnaar heeft de afgelopen twee decennia zijn eigen toverformule ontwikkeld, waarmee hij ons soms compleet omver wist te blazen (La Grande Belezza), maar soms ook Siberisch liet (Youth).

Met The Hand of God, een relatief sobere coming of age-film, schrijft hij een nieuwe formule – of liever, voegt hij een essentieel ingrediënt toe: zijn eigen leven. De barokke stijl wordt een tikje teruggeschroefd, zodat die de oprechte gevoelens niet meer in de weg kan zitten. Dit is Sorrentino zonder schild, of zo lijkt het toch.

Bad van herinneringen

The Hand of God is het verhaal van de jonge Fabietto Schisa (rol van Filippo Scotti, een Italiaanse lookalike van Timothée Chalamet), die net zoals Sorrentino zelf opgroeit in het Napels van de jaren 80, een gevaarlijke en levendige stad waar om iedere hoek crimineel gespuis of magie schuilt. Met beeld en geluid bouwt Sorrentino een capsule waarin hij de kijker meevoert naar een andere tijd en plek. The Hand of God is een kleurrijke en vaak sensuele film die je subtiel onderdompelt in een bad van indrukken en herinneringen.

Wat vooral blijft hangen, is de warme schets van de familie Schisa, een zootje ongeregeld dat voortdurend tussen scheldtirade en slappe lach laveert. Een moeder die iedereen in de maling neemt, maar soms ook huilend met sinaasappelen staat te jongleren. Een groottante die de hele tent bijeenvloekt. Een opa die koortsachtig speculeert over de komst van de heilige Maradona naar Napels.

De film werkt toe naar een tragische gebeurtenis, die het leven van de toen zestienjarige Sorrentino compleet door elkaar schudde, en hem maakte tot de man en filmmaker die hij nu is. De opbouw naar dat moment is prachtig, maar vreemd genoeg lijkt de regisseur nadien aan de handrem te trekken, alsof hij toch ook weer niet té diep in zijn ziel wil laten kijken. Fabietto blijft meer een stille observator dan een grondig uitgediept hoofdpersonage. Sorrentino laat ons meekijken door zijn ogen, maar zelden naar binnen.

‘The Hand of God’ speelt vanaf 1/12 in de bioscoop, en vanaf 15/12 op Netflix.