The Gray Man met Ryan Gosling, de duurste Netflix-film ooit: veel spektakel, dure cast maar weinig kleur ★★☆☆☆

Had u zich ooit al afgevraagd hoe het eruit zou zien als Michael Bay een James Bond-film zou regisseren? Brr, wij ook niet, maar The Gray Man biedt ongevraagd het antwoord. Deze explosieve actiefilm van Anthony en Joe Russo (Avengers: Endgame), over CIA-huurmoordenaar Sierra Six (Ryan Gosling) die plots zelf op de vlucht moet voor zijn werkgever nadat hij stinkende potjes heeft geopend, combineert de globetrottende schaal en de spionage-intriges van 007 met de botheid en de bombast van Bay.

Met zijn productiebudget van meer dan 200 miljoen dollar staat The Gray Man te boek als de duurste Netflix-film ooit. Een aanzienlijk deel van die kostelijke koek ging ongetwijfeld naar de buitenaards aantrekkelijke cast. Ryan Gosling mag na vier jaar afwezigheid eindelijk nog eens zijn zwijgzame charme uitspelen, maar het resultaat is lang niet zo interessant als in Drive of Blade Runner 2049. Chris ‘Captain America’ Evans is net als in Knives Out heerlijk hufterig als de losgeslagen huurling Lloyd Hansen. Ana de Armas krijgt net als in No Time to Die crimineel weinig schermtijd, en die volstaat deze keer niet om te imponeren.

Elastieken superheld

Nog een serieuze kostenpost: de vele spectaculaire actiescènes. Jammer genoeg zaten de Russo’s nog te veel in Avengers-modus toen ze die filmden. Computereffecten halen het van praktische stunts, waardoor Six regelmatig in het rond springt als een elastieken superheld. Wat deze film mist, is een Tom Cruise die eigenhandig aan de buitenkant van een opstijgend vliegtuig gaat hangen.

The Gray Man is een film naar het evenbeeld van de zak gemengde borrelnootjes die u er in de zetel bij zal achteroverslaan: een partymix van verschillende invloeden – James Bond en Mission: Impossible, maar ook Jason Bourne, Fast & Furious, John Wick en vele anderen –, waarvan de kruiden door elkaar geschud raken en één uniforme smaak opleveren. Als de Russo’s hier een franchise van willen maken, zullen ze toch op zoek moeten naar wat The Gray Man zijn eigen kleur geeft.

‘The Gray Man’ speelt vanaf 13/07 in de bioscoop en vanaf 22/07 op Netflix.