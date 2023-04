The Golden Stool: zuurzoete en tragikomische voorstelling met rituele kanten ★★☆☆☆

Het verhaal van The Golden Stool is tragisch. De Britten hadden voor hun industriële revolutie grondstoffen nodig. Die vonden en exploiteerden ze in Afrika, onder meer in het huidige Ghana, dat zij Goudkust noemden. Daar werden ze geconfronteerd met het volk van de Ashanti. Vijf oorlogen volgden, de laatste ervan, in 1900, staat bekend als de oorlog van de Gouden Troon. De gouverneur van de Goudkust, Frederick Hodgson, wilde namelijk per se dat kleinood, dat niet alleen een machtssymbool was maar ook de ziel van het volk bevatte, in bezit krijgen. Lang hadden de Ashanti de overhand, mede dankzij het moedige verzet van een vrouwenbataillon onder leiding van koningin-moeder Yaa Asantewaa, maar uiteindelijk won Hodgson het pleit. Al kreeg hij de gouden troon niet in handen; de Ashanti gaven de Britten een kopie.

Wat Gorges Ocloo – zelf van Ghanese afkomst – er in zijn ‘Afro-opera’ voor het Toneelhuis en LOD van heeft gemaakt, is zuurzoet en tragikomisch. Hij legt sterk de nadruk op het vrouwelijke element van het conflict, ook in tegenstelling met het laffe gedrag van de Ashanti-mannen. Dat is de sterkste kant van het stuk. Anderzijds wordt het verhaal uitgesmeerd over tamelijk los aan elkaar hangende scènes en verteld in een mix van zwak gecomponeerde recitatieven en gesproken commentaren.

Dat alles wordt gelardeerd met aria’s, koren en dansen. Voor de muziek ‘leent’ hij in een soort van gespiegelde culturele appropriatie populaire melodieën uit de westerse klassieke muziek, van Bizet tot Beethoven en Johann Strauss en pimpt ze met Afrikaanse ritmes. Het geheel wordt gezongen en gedanst door tien zwarte vrouwen, waarvan twee klassiek geschoolde zangeressen. Het resultaat is een lang uitgesponnen, heterogene voorstelling met rituele kanten. Ocloo probeert die soms te relativeren door ironische commentaar en door te putten uit de hedendaagse populaire Afrikaanse cultuur. Maar zowel qua regie als qua beeldvorming flirt hij meer dan eens met de kitsch. Nochtans lijkt het onderwerp uitermate geschikt voor een grote tragische opera.

De twee zangeressen, sopraan Nobulumko Mngxekeza-Nziramasanga en mezzosopraan Nonkululeko Nkwinti, maken indruk met hun stem (die onnodig luid wordt versterkt) maar worden nauwelijks geregisseerd en lijken vaak standbeelden. Het koor zingt loffelijk en danst met engagement maar zowel muziek als dans vervalt al te vaak in dezelfde formules. De sterke Ashanti-vrouwen hadden beter verdiend: meer grootsheid, meer tragiek. Ocloo kan beter omringd wellicht meer bereiken. Maar dan moet hij zijn onderwerp nog ernstiger aanpakken en afstand nemen van te gemakkelijke boodschappen.

Nog voorstellingen in het Toneelhuis, Antwerpen, tot 30 april; in Kunstencentrum VIERNULVIER, Gent, op 5 mei.