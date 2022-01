‘The Gilded Age’, een kostuumdrama waarin het 19de-eeuwse New York een béétje op de Efteling lijkt

“Wist je dat Jesse James dood is?”, zegt industriemagnaat George Russell (Morgan Spector), zijn krant opvouwend. Het jaar is 1882, een jaartal waarrond ook 3:10 to Yuma, High Noon en Hang ’em High zich afspelen, maar in het nieuwe HBO-kostuumdrama The Gilded Age zitten we ver weg van het relatief ongerepte Amerika uit die westernklassiekers. Het stevig in de groei zittende New York uit die late negentiende eeuw lijkt een beetje op de Efteling: de straten van Manhattan zien er misschien iets té ongerept uit, met paarden die zich blijkbaar nooit moeten ontlasten terwijl ze de kar trekken.

Maar dat kan aan de makers liggen. Mogelijk is de gesoigneerdheid van de decors opzettelijk dikker aangezet door showrunner Julian Fellowes, die met Downton Abbey al toonde dat hij weet hoe je een historische serie met tot in de puntjes verzorgt.

Een ander handelsmerk van Fellowes in The Gilded Age: ook deze reeks brengt soapy, zelfs wat kleingeestig theemutsdrama aan de voorgrond van grote historische omwentelingen, die het leven van alle personages raken. In Downton Abbey ging het over de tanende macht van de Britse aristocratie tijdens WO I en het interbellum, The Gilded Age richt de blik op de komst van ‘nieuw geld’ – zoals dat van Russell en zijn brutale vrouw Bertha (Carrie Coon) – dat niet mooi blijkt te kunnen samenspelen met ‘oud geld’. De Britse gefortuneerden nemen elke gelegenheid te baat om te melden dat ze hier al de plak zwaaiden sinds de tijd van de Mayflower.

Societyfiguren als Agnes van Rhijn (Christine Baranski), Ada Brook (Cynthia Nixon) en Anne Morris (Katie Finneran) houden zich wanhopig vast aan hun macht en aanzien ondanks hun slinkende slapende fortuin, terwijl letterlijk aan de overkant van de straat de rijkdom van de Russells verder aanzwelt.

Waar Succession, een andere HBO-reeks, over het einde van de Amerikaanse eeuw gaat, kijkt The Gilded Age naar hoe de allervroegste kiemen ervan zich een weg uit de potgrond stuwen. Volgens zijn meest gangbare definitie begon die American Century pas aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, maar dat hele idee van Amerikaans exceptionalisme was al ergens tegen het einde van de negentiende eeuw voelbaar. Een tijdperk en een thema dat al onder de loep werd gehouden in Deadwood, die shakespeariaanse HBO-westernreeks die het ontstaan van de American dream optekent vanuit de gebeurtenissen in een goudzoekersstadje. Wie in Deadwood naast die droom greep, eindigde als voer voor de varkens. In The Gilded Age blijft de schade beperkt tot snibbige opmerkingen in salons en balzalen. Of misschien geruïneerde oude aristocraten die zich huilend als een klein kind voor de voeten van de nieuwe koningen van staal en waardepapieren laten vallen.

The Gilded Age, nu op Streamz