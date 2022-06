‘The Future Of’ verkent compleet van de pot gerukte ideeën

Een internet voor honden, waarmee de mens inmiddels heeft leren communiceren via feromonen. Een armband die twee volslagen onbekenden op de metro aangeeft dat ze – op basis van miljoenen onweerlegbare data points – de ware voor elkaar zijn. Een bril of zelfs een contactlens die u toelaat om uzelf op straat te zien in de kleren die uw personage in Grand Theft Auto draagt. Op hotel in een van de permanente bases die de toekomstige mens zal hebben neergepoot op de maan. Gelooft u daar allemaal in? Netflix-docureeks The Future Of wel.

Voorspellen hoe technologie zal evolueren is op zich al een onbegonnen zaak. Als kind in de vroege jaren tachtig, een periode van ongebreideld technologie-optimisme dankzij de doorbraak van de microprocessor, droomde ondergetekende over vliegende auto’s tegen het jaar 2000. Ondertussen zijn we 22 jaar voorbij dat magische jaartal en is de hemeltergend saaie smartphone het summum van consumententechnologie. Om maar te zeggen: de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend, zeker niet wanneer er vermicelli in de vorm van hexadecimale karakters in drijven. Een technologie kan ook zoveel verschillende kanten uit dat het moeilijk te voorzien is hoe ze over een decennium of twee zal worden gebruikt.

U kunt er dus donder op zeggen dat het merendeel van wat in The Future Of wordt voorspeld, zeker in de verre toekomst waarvan op het laatst van iedere episode een tipje van de sluier wordt opgelicht, gewoon niet zal gebeuren. Maar u kunt ook niet ontkennen dat het soms boeiend is om gewoon die oefening eens te maken. En net omdat de resultaten van zo’n etude op het eerste gezicht enorm ridicuul klinken, vergt het ook wel wat intellectuele branie om dat te doen.

Die durf is wel iets waarvan u The Verge, dat Amerikaanse instituut in de techjournalistiek dat met The Future Of haar eigen Netflix-reeks aan haar riem heeft hangen, kunt verdenken. Net als het bijna drie keer oudere Wired en nieuwkomers als Inverse durft die website onverdroten verder te kijken dan de neus van de huidige consument lang is, tot aan de momenteel compleet van de pot gerukte ideeën die in The Future Of passeren toe.

Wat aanvankelijk ook al niet veel vertrouwen schept voor The Future Of is dat de reeks de onuitstaanbare snedigheid van de mindere Netflix-docuseries – zie Explained of The Movies That Made Us – vertoont. Maar ze duikt diep genoeg in implicaties en complicaties. In hoe ruimtetoerisme een ecologische ramp kan betekenen, bijvoorbeeld. Of in hoe dat metaverse-idee ons kan dissociëren van de realiteit, en hoe technologie alle magie uit de liefde kan halen. En misschien, zoals in de eerste aflevering, wilt u gewoon niet weten wat uw hond over u denkt.

The Future Of is te zien op Netflix.