‘The force is strong with this one’: waarom ‘Star Wars’-gamers weer vertrouwen mogen hebben

Star Wars mag dan een intergalactische voltreffer in de bioscopen zijn, dat succes vertalen naar een even sterke game is niet vanzelfsprekend. Na decennia vol middelmaat lijkt met Jedi: Survivor de positieve trend definitief ingezet.

Liefst 46 jaar na het bioscoopdebuut van George Lucas’ geesteskind Star Wars is de franchise groter dan ooit. Disney, dat in 2012 zo’n 4 miljard dollar veil had voor de rechten, laat geen kans onbenut om het universum van de epische space opera uit te breiden.

Zo liep de derde jaargang van succesreeks The Mandalorian op streamingdienst Disney+ vorige maand nog af – wellicht het beste Star Wars-product sinds The Empire Strikes Back. En recentelijk nog kondigde het Huis van de Muis drie nieuwe langspeelfilms aan, met onder meer een rechtstreeks vervolg op Episode IX: The Rise of Skywalker, waarin de Britse Daisy Ridley opnieuw in de huid zal kruipen van protagoniste Rey.

Dat 4 mei globaal bekendstaat als Star Wars-dag (May the 4th, naar de kenschetsende slagzin ‘may the force be with you’) onderstreept alleen maar de enorme culturele impact van de reeks. En die laat zich ook merken in de wereld der videogames. Al mag dat parcours gerust even hobbelig als Jabba de Hutts onderkinnen genoemd worden.

Marketingtools

Op videogames gebaseerde films maken altijd meer kans op Razzies dan Oscars, maar ook games die de mosterd in Hollywood halen breken zelden potten. Hoe komt dat? Meestal is een te korte ontwikkeltijd de boosdoener, om toch maar rond eenzelfde tijdstip als de bioscooprelease te kunnen lanceren. Bovendien worden ze vaak louter ingezet als marketingtool die de film nog wat meer in de verf moet zetten, in plaats van een volwaardig, met voldoende zorg gemaakt product.

Beeld uit ‘Star Wars Jedi: Survivor’. Beeld EA Star Wars

Beruchte voorbeelden zijn Street Fighter: The Movie (ironisch genoeg gebaseerd op de geflopte Jean-Claude Van Damme-prent uit 1995, die op haar beurt al gebaseerd was op de gelijknamige vechtgame), Catwoman (naar de abominatie met Halle Berry uit 2004) en E.T. the Extra-Terrestrial (1982) voor de Atari 2600. Die verbastering van Steven Spielbergs klassieker was in slechts 5,5 weken tijd gemaakt door één man. Het resultaat was navenant. De legende wil dat het spel zelfs zo moeilijk verkocht raakte dat fabrikant Atari in 1983 zo’n 7 miljoen exemplaren begroef in New Mexico, naast andere geflopte miskleunen.

Jar Jar Binks

De recente release van Star Wars Jedi: Survivor voert een ellenlange lijst aan van games gebaseerd op de langlopende franchise. Die bevat een hoop minder geprezen titels zoals Star Wars – Episode I: The Phantom Menace, waarin je onder meer stumper Jar Jar Binks – collectief verguisd – moet zien te beschermen, al is dat klein bier vergeleken met de andere designmissers. Of Kinect Star Wars, specifiek ontwikkeld voor Microsofts gefaalde bewegingssensor voor Xbox 360 waarbij je wild in het rond zwaaiend in je huiskamer epische lightsaber-gevechten moest nabootsen – wellicht een eenzaam dieptepunt.

Protagonist Cal Kestis en zijn droid BD-1 in 'Star Wars Jedi: Survivor'. Beeld EA Star Wars

Maar het is niet al Dark Side dat de klok slaat. Ruimtevluchtsimulator TIE Fighter (1994), die je aan de kant van het Evil Empire plaatst, mengt realistische vliegmanoeuvres met even bevredigende als intense schietactie. En ook de vorig jaar verschenen Lego Star Wars: The Skywalker Saga, die je alle negen hoofdfilms in blokvorm laat herbeleven, mocht op algemene goedkeuring rekenen.

Jedi Order herstellen

In 2013 kocht gigant Electronic Arts voor tien jaar de videogamerechten op Star Wars. Het gamehuis heeft weinig substantieels gedaan met zijn licentie. Zo werd ruimteoorlogsimulator Battlefront II fel bekritiseerd wegens zijn lootboxes, kratten met willekeurige items die je voordelen allerlei opleveren, weliswaar tegen betaling. Puur gokken, oordeelde de Kansspelcommissie en dus is het fenomeen bij ons verboden.

Eerherstel kwam er in 2019 met Jedi: Fallen Order, de eerste game die ook de canon van de films uitbreidde. Daarin kruipt de speler in de huid van Cal Kestis, een voormalige Padawan die de oorlog tegen Jedi overleefd heeft. Bedoeling is om met de roodharige held, te allen tijde bijgestaan door de snoezige droid BD-1, de zogeheten Jedi Order te herstellen en daarbij het Evil Empire af te stoppen in zijn poging een Sith-artefact in te schakelen als wapen.

Beeld uit ‘Star Wars Jedi: Survivor’. Beeld EA Star Wars

Waar Fallen Order hoge ogen gooide met zijn lichtelijk door de aartsmoeilijke Dark Souls-reeks geïnspireerde combat, waarbij je veeleer methodisch te werk moet gaan om Storm Troopers te vierendelen, en ook zijn uitgebreide arsenaal aan telekinetische gaven, bouwt de nieuwe sequel Survivor hier met succes op voort. Interessant is dat je naast een rist nieuwe personages ook oude bekenden tegen het lijf loopt, onder wie booswicht der booswichten Darth Vader.

Een consistent positieve trend lijkt ingezet en er zitten nog een hoop games in de pijplijn. Zo zijn onder meer de Fransmannen van Quantic Dream, bekend om hun filmische games waarin vooral veel ethische knopen dienen te worden doorgehakt, bezig aan Star Wars Eclipse en wordt rollenspel The Knights of the Old Republic, door de goegemeente beschouwd als dé ultieme Star Wars-game, in een nieuwe jekker gehesen. Aan mediaoverschrijdende fanservice geen gebrek, dus. Nu maar hopen dat de Star Wars-vermoeidheid wegblijft, ergens in een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan.

Star Wars Jedi: Survivor (Electronic Arts) is verschenen voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.