‘The Flight Attendant’: als je dit soort reeksen mag geloven loopt er geen enkele dertiger rond zonder bindingsangst of sociale onhandigheid

In haar tweede seizoen probeert The Flight Attendant tegelijkertijd een comedyreeks over dertigersores à la Friends én een spionagespoof te zijn, maar slaat ze – zoals dat meestal eindigt met van die rare combinaties – op beide vlakken de bal mis. Het probleem zit niet bij het komisch talent van Kaley Cuoco, die eerder al twaalf jaargangen lang het enige lichtpuntje was tussen die irritant mekkerende nerds in The Big Bang Theory, maar bij het scenario dat zijzelf en haar evenmin ongetalenteerde tegenspelers aangereikt krijgen.

The Flight Attendant is, in deze tweede jaargang tenminste, een soort Nickelodeon-kindersitcom à la iCarly of Big Time Rush, maar dan voor volwassenen: het enige komische effect waarop de scenaristen lijken te mikken ligt in personages die simpelweg een groot bakkes tegen elkaar opzetten – wel gelukkig zonder die veel te luide en slechte Nederlandse dubbing die inmiddels al meerdere generaties ouders van jonge kids een levenslang trauma heeft bezorgd. Bovendien gebeurt er niets in The Flight Attendant wat andere series in hetzelfde genre – van Thirtysomething (1987-1991) tot Sex and the City (1998-2004) al niet eerder hebben gedaan: als je dit soort reeksen mag geloven loopt er geen enkele dertiger op de planeet rond zonder bindingsangst of sociale onhandigheid, en de scenaristen van The Flight Attendant doen weinig inspanningen om die clichés te doorbreken.

Om het toch nog een beetje interessant te maken werd het centrale decor van de reeks van New York naar Los Angeles verplaatst, waar de personages opnieuw leven in appartementen die in het echte L.A. met factor drie onbetaalbaar zouden zijn voor mensen op hun sport van de sociale ladder. En waar protagoniste Cassandra Bowden (Cuoco) – naast haar betrekking als airhostess vanuit LAX – ook af en toe eens een opdracht krijgt van de CIA om iemand te schaduwen tijdens haar uitvalstijd in buitenlandse steden als Berlijn of Reykjavik. Een van die opdrachten, die ze met meer overgave uitvoert dan door haar opdrachtgever aangeraden wordt, gaat in de eerste episode deftig fout, wat het nieuwe seizoen zijn dragende mysterie geeft. Al is ook het centrale thema van de eerste jaargang nog niet helemaal weg.

In een nieuwe subplot probeert de inmiddels afgekickte Cassie van de zuip af te blijven, wat resulteert in een reeks schrijnend onvoldragen pogingen tot vermetele humor rond het thema alcoholisme. Zoals – alweer! – Cassie die tijdens een AA-meeting een grote muil opzet tijdens de ontboezeming van een andere arme drommel. Maatschappelijke kwalen zijn er natuurlijk om mee te worden gelachen, maar ze moeten dan wel de humor krijgen die ze verdienen.

