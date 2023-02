‘The Fabelmans’: Steven Spielberg kijkt in de spiegel ★★★★☆

Hoeft het gezegd dat The Fabelmans verplicht voer is voor Steven Spielberg-liefhebbers? In dit gelaagde drama graaft de iconische filmmaker diep in zijn eigen biografie. Daardoor voelt The Fabelmans als een close encounter met de regisseur van Jaws en E.T., een gegidste rondleiding doorheen het diepste van zijn geblutste ziel. Maar ook wie geen lidkaart van de Spielberg-fanclub heeft kan met volle teugen genieten van The Fabelmans, een mengeling van bitterzoete familiekroniek en fascinerende coming of age.

Spielberg geeft een fabelachtige complexiteit aan de thema’s die hij verkent en de karakters die hij tekent. Meer zelfs: die complexiteit is de inzet van de film. The Fabelmans toont de veranderende blik van de jonge Sammy (eerst vertolkt door Mateo Zoryan, later door Spielberg-lookalike Shane LaBelle) op het leven en op zijn ouders in het bijzonder. Door zijn ogen leren we moeder Mitzi (Michelle Williams) en vader Burt (Paul Dano) begin jaren vijftig kennen als een gelukkig getrouwd stel. Maar samen met Sammy beginnen we gaandeweg steeds duidelijker hun gebreken te zien, hun tegengestelde verlangens en hoe die hun huwelijk steeds onherroepelijker kapottrekken. Sammy’s ouders evolueren van sprookjesachtige figuren tot mensen van vlees en bloed.

Williams weerspiegelt die evolutie in haar opmerkelijke vertolking. De theatrale maniërismen die ze in de eerste helft van de film gebruikt om het verdriet en de gefnuikte ambities van Mitzi Fabelman (een getalenteerde pianiste die haar carrièreplannen opborg voor haar gezin) te maskeren worden als laagjes van een ajuin gepeld, totdat enkel de naakte kern overblijft.

Passies volgen

Spielberg portretteert zijn moeder met al haar gebreken, maar benadrukt vooral hoe zij voor hem het pad effende om zijn eigen passies te volgen en te durven kiezen voor zijn eigen talent en geluk. Ook als daarvoor een prijs moet worden betaald.

The Fabelmans is een rijke, meeslepende film waarin Spielberg universele levenswijsheden put uit zijn eigen kwetsuren. Maar het is ook een origin story van Spielberg als regisseur. In de eerste scène ondervindt de kleine Sammy de overweldigende impact van cinema aan den lijve. Wanneer hij later zelf de camera ter hand neemt, ondervindt hij ook hoe hij zelf via film de werkelijkheid kan onthullen of net vervalsen, mensen kan helen of kwetsen. Als een superheld die zijn superkracht ontdekt.

Tegelijk bewijst Spielberg met The Fabelmans dat hij die superkracht op zijn 76ste nog steeds bezit. Tijdens een cruciale scène waarin Sam aan zijn montagetafel iets schokkends ontdekt, een onthulling die zijn wereld doet tollen, cirkelt Spielbergs camera rusteloos om hem heen. Een scène zonder woorden, waarin de kijker de kracht van het beeld zowel in het verhaal als op het scherm ervaart.

Vanaf woensdag in de bioscoop.