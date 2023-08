‘The Exorcist’-regisseur William Friedkin (1935-2023) maakte van een horrorverhaaltje een blockbuster: ‘Hij was zonder twijfel een genie’

Hij won een Oscar voor de misdaadklassieker The French Connection en zijn nieuwste film gaat in september in première op het Filmfestival van Venetië. Maar regisseur William Friedkin, die op 87-jarige leeftijd overleed, schreef bovenal geschiedenis met de horrorhit The Exorcist.

Het is een van de beelden die onontbeerlijk zijn in een visuele geschiedenis van bioscoopfilms: de ellenlange rijen die zich in de koude winter van 1973 aan tal van Amerikaanse bioscopen vormden. Iedereen wilde The Exorcist zien. William Friedkins verfilming van William Peter Blatty’s horrorroman was een onverwacht kassucces: verhalen over mensen die flauwvielen of moesten overgeven van de gruwel in de film vergrootten enkel de nieuwsgierigheid. Ondanks of misschien wel net dankzij alle controverse was The Exorcist een film die je gezien móést hebben – en dat is het vandaag nog steeds.

De film over twee priesters die de duivel uit een jong Amerikaans meisje proberen te drijven, speelde 105 weken, ruim twee jaar dus, in de Amerikaanse bioscopen, en werd door ruim 110 miljoen kijklustigen bezocht – in Noord-Amerika alleen. Rekening houdend met inflatie staat The Exorcist er op de negende plaats in de lijst van best verdienende films aller tijden, ondanks de restrictieve R-rating, waarbij je tot en met je 16de door een volwassene vergezeld moet worden. Friedkin verhief horror, dat een bedenkelijke reputatie had, tot een gewaardeerd, succesvol genre. De film werd genomineerd voor negen Oscars, waaronder beste film en beste regie. Blatty won uiteindelijk de award voor beste scenario.

Twee jaar eerder had Friedkins rauwe misdaadfilm The French Connection, over twee flikken die een Franse drugdealer proberen te klissen, al vijf Oscars gewonnen, waaronder die voor beste film en beste regie voor Friedkin, en beste acteur voor Gene Hackman. De scène waarin Hackman in een auto een New Yorkse metro achterna raast, staat te boek als de een van de beste achtervolgingsscènes in de filmgeschiedenis. Friedkin kocht iemand van de New Yorkse openbaarvervoermaatschappij om voor 40.000 dollar om de sequentie te kunnen filmen.

William Friedkin ontving in 2013 een Gouden Leeuw voor zijn gehele carrière op het Filmfestival van Venetië. Beeld Photo News

“Meer dan twee jaar lang wilde niemand The French Connection maken”, vertelde Friedkin enkele jaren geleden in een interview met IndieWire. “Elke studio, waaronder Fox, heeft de film twee keer afgewezen. En dan krijg ik op een dag een telefoon van Dick Zanuck (filmproducent bij 20th Century Fox, EWC) die me zei: ‘Weet je, ik word hier over zes maanden toch ontslagen. Ik heb geen idee waarover die gekke flikkenfilm van jou gaat, maar ik heb er een goed gevoel bij. Als jullie die kunnen maken voor 1,5 miljoen dollar, heb ik dat hier nog in een schuif liggen.’”

Het was een gok die goed uitpakte, ook al liep het budget uiteindelijk op tot 3 miljoen dollar. Dankzij The French Connection en The Exorcist kreeg Friedkin niet alleen het etiket van een eigenzinnige filmauteur – ook al haatte hij zelf die term – die compromisloze cinema maakte. “Op de set wist hij wat hij wilde, hij deed alles wat nodig was om dat te bereiken, en kon het loslaten wanneer hij zag dat er iets beters gebeurde”, reageerde The Exorcist-actrice Ellen Burstyn op Friedkins overlijden bij Deadline. “Hij was zonder twijfel een genie.” Nadat Friedkin maandag op 87-jarige leeftijd overleed, betuigden ook Guillermo Del Toro (The Shape of Water), Edgar Wright (Baby Driver) en Francis Ford Coppola (The Godfather) hun eer.

Sonny & Cher

Friedkins grote inspiratiebron was Orson Welles’ Citizen Kane, en net als zijn voorbeeld dreef hij zijn zin door tegen de wensen van de grote studio’s in. “De studiobazen waren simpelweg objecten waar ik voorbij moest om te doen wat ik wilde doen”, vertelde hij tien jaar geleden aan The Guardian. “Dat gold voor ons allemaal toen – Coppola, Bogdanovich en Spielberg. Wij werden elke dag ontslagen, wij allemaal! Ze hebben me zo’n vijf keer ontslagen van The Exorcist! Mijn producent kreeg een telefoontje en hing dan gewoon op.”

Na The Exorcist keerden de box office en de studio’s zich echter tegen Friedkin. Sorcerer (1977), net als de Franse klassieker Le salaire de la peur een verfilming van de gelijknamige roman over een dollemansrit in de jungle, is de film waar Friedkin zelf het meest trots op was, maar ook de film die zijn ondergang betekende. Sorcerer kwam uit op dezelfde dag als Star Wars en flopte genadeloos. De blockbuster leek de doodsteek te hebben gegeven aan de gewaagde auteurscinema waar Friedkin voor stond.

William Friedkin in 1995. Beeld Photo News

The Exorcist werd dan wel een heuse franchise, maar daar had Friedkin geen boodschap aan. Aan IndieWire vertelde hij dat hij geen enkele van de sequels had bekeken, op vijf minuten van Exorcist II na. “Ik vond het belachelijk en stom.” In de plaats daarvan maakte hij het gewaagde Cruising (1980) met Al Pacino, dat zich afspeelt in sadomachistische gay bars. Het werd een flop, net als Deal of the Century (1983) en Jade (1995). Enkel To Live and Die in L.A. (1985) kwam in de buurt van zijn oudere werk.

De laatste decennia kende Friedkin evenwel een kleine return to form, met Bug (2007) en Killer Joe (2011), twee bewerkingen van toneelstukken van Tracy Letts. Vooral in Killer Joe hoorde je weer de radicale stem uit Friedkins hoogdagen. Zijn recentste film, de rechtbankthriller The Caine Mutiny Court-Martial, gaat dit najaar in première op het Filmfestival van Venetië, waar hij in 2013 een lifetime achievement award ontving. Het is de twintigste fictiefilm in zijn turbulente carrière, die ooit begon met de Sonny & Cher-film Good Times (1967). Dat was niet de film waarvoor hij herinnerd zal worden, besefte hij, “maar ik heb nooit meer plezier gehad dan toen.”