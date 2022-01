‘The Electrical Life of Louis Wain’: de feiten winnen het van de emotie (★★★☆☆)

Benedict Cumberbatch is dit jaar een van de uitgesproken favorieten voor de Oscar voor beste acteur. Voor zijn rol in The Power of the Dog en helaas niet voor zijn beste vertolking van 2021, in The Electrical Life of Louis Wain. Als de getroubleerde kunstenaar Louis Wain toont Cumberbatch zijn rijke, gevarieerde en subtiele acteren; voor de verandering zonder - valkuilen die hij niet in elke film ontwijkt - te schmieren of zich te laten betrappen op overacting.

Louis Wain (1860-1939) was een kunstenaar en pseudowetenschapper die in het victoriaanse Engeland een sensatie werd met zijn tekeningen van antropomorfe katten met grote ogen. De afbeeldingen werden op grote schaal gereproduceerd. Helaas had Wain geen copyright op zijn werk genomen, waardoor hij amper wat verdiende aan de kattenrage. Een probleem, want hij moest niet alleen zijn eigen gezin onderhouden, maar ook zijn moeder en vier zussen.

Wain koppelde een diepgewortelde verlegenheid aan een buitenissige persoonlijkheid. Zo voelde hij geregeld - letterlijk - elektriciteit in de lucht hangen. In de latere jaren van zijn leven werd hij gediagnosticeerd met schizofrenie en opgenomen in de psychiatrie. Al werd na zijn dood ook geopperd dat hij het syndroom van Asperger had.

Vooral het eerste uur van The Electrical Life of Louis Wain overtuigt. Daarin staat de relatie centraal met Emily Richardson, de gouvernante van diens zussen wier présence bij Wain gevoelens oproept die hem onbekend zijn, maar die de kijker, en Wain na verloop van tijd ook, als liefde herkent. De tweede helft van de film is zeker niet slecht, maar regisseur-scenarist Will Sharpe - een pluim voor zijn kleurengebruik - wil daarin nog zoveel kwijt over Wains leven dat The Electrical Life of Louis Wain verzandt in het probleem waaraan veel biopics lijden: toen gebeurde dit, vervolgens dat, en laten we ook deze kwestie niet vergeten en dat andere incident evenmin, etcetera. Door de opsomming van al die feiten raken de emoties ondergesneeuwd. Gelukkig is er Cumberbatch om de film ook dan nét voldoende boeiend te houden.

The Electrical Life of Louis Wain is vanaf 19 januari te zien via streaming (Telenet, Proximus, Picl & Cinema bij je thuis).