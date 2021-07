Nieuws Emmy Awards

‘The Crown’ en ‘The Mandalorian’ grootste kanshebbers tijdens Emmy Awards: dit zijn alle nominaties

Pedro Pascal in ‘The Mandalorian’. Beeld AP

The Crown van Netflix en The Mandalorian van Disney+ zijn de twee grootste kanshebbers om de hoogste onderscheidingen in televisie in ontvangst te nemen. De organisatie van de Emmy Awards maakte dinsdagavond de nominatielijst bekend.