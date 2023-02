‘The Consultant’ drijft de louche magie van de bedrijfsconsultant op de spits

Worden we écht wijzer met de jaren, of geraken de stommiteiten die we nog kunnen uithalen gewoon stilaan op? Ik heb ooit als jonge knurft zo vaak ongevraagd advies van betweterige veertigers en vijftigers moeten ontwijken – en maar goed ook, want hun ideeën waren meestal niet meer van de tijd – dat ik mensen met een geboortejaar enkele decennia ten noorden van het mijne beslist nooit hetzelfde zal aandoen. Hoogstens zal ik eens meedelen dat u de drab uit uw koffiemachine gewoon in de gootsteen mag gooien, omdat koffiedrab de leidingen schuurt en vet mee opzuigt: dat is informatie waar u tenminste wat aan hebt. Maar over leven, liefde, werk, geld? U weet het zelf altijd beter. Trust me.

In de nieuwe Amazon Prime Video-reeks The Consultant komt iemand in beeld die van – niet zelden ongevraagd – advies geven juist zijn professie heeft gemaakt: nadat de jonge CEO van videogamebedrijf CompWare werd doodgeschoten door een pretiener die een van zijn games had gespeeld, komt consultant Regus Patoff (vertolkt door Christoph Waltz, zijn creepy kwibus-act weer bovenhalend) de boel beredderen. Zijn duivels aberrante gedrag doet de twee jonge medewerkers (Brittany O’Grady) en Craig (Nat Wolff) vrijwel meteen op onderzoek uitgaan. En wat ze gaandeweg ontdekken doet hen dieper en dieper in zijn duistere poel van bedrog waden.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er een aparte cirkel in de hel bestaat voor bedrijfsconsultants. Het is een cynische, wormachtige professie, wiens belijders een louche magie binnenbrengen die misschien wel een acuut probleem oplost, maar daarna een brandend gif achterlaat dat nog maar moeilijk uit de organisatie geraakt. Precies dat element drijft The Consultant, gemaakt door de relatieve tv-debutant Tony Basgallop en gebaseerd op een roman van de Amerikaanse pulpschrijver Bentley Little, compleet op de spits: het begint als een workplace thriller, maar u zult het centrale mysterie van Patoffs vileine plannetje snel buiten de muren van CompWares fancy hoofdkwartier zien uitvlekken. Naar de troebele straten van downtown Los Angeles, waar de slachtoffers van zijn vorige passages op loden benen hun gebroken bestaan proberen voort te zetten.

The Consultant weet niet altijd goed in welk genre het zit, maar pretendeert dat ook niet te weten. Deze snel verteerbare achtdelige reeks (met een snedige 35 minuten per aflevering) werkt misschien nog het beste als een satire op de oppermachtige tech-industrie en de hyperversnelde, moeilijker en moeilijker te navigeren westerse arbeidsmarkt. Waarin het wellicht ook geen toeval is dat uitgerekend een personage uit de boomergeneratie een duo jonge millennials hun zeik lauw komt maken.

The Consultant is te bekijken via Amazon Prime Video.