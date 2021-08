‘The Clowns Convention’: clowns zijn ook maar mensen ★★★☆☆

Je kunt bij The Clowns Convention focussen op wat ontbreekt – richting, ritme, beknoptheid –, maar je kunt ook gewoon denken: er staan negen clowns op scène, er mag verdorie wat mislopen. De nieuwe voorstelling van Wunderbaum is onvoorspelbaar en grappig, vooral wanneer tristesse en cynisme de boventoon voeren.

En zo hebben we het toch nog meegemaakt: een openluchtvoorstelling op Theater Aan Zee waarbij het weer tegenwerkt. Halverwege The Clowns Convention zetten de hemelsluizen zich boven Oostende open: geen cadeau voor het publiek en geen cadeau voor de negen clowns op scène.

Die scène is gemodelleerd naar een oud circus: de ronde bühne is bedekt met zaagsel en een rood gordijn houdt het publiek in spanning. De meeste clowns (vertolkt door Wunderbaum en acteurs van het Duitse Theaterhaus Jena, waar Wunderbaum de artistieke leiding verzorgt) zijn al even klassiek opgekleed: Wine Dierickx heeft proppen in haar wangen en verstopt haar voeten in overzetboten, muzikant Joost Maaskant heeft een leuk hoedje en een kleurrijke baard, en de introductie wordt verzorgd door een kreupele Arlecchino, de clown avant la lettre uit de commedia dell’arte.

Die Arlecchino komt in een overdreven dik aangezet Italiaans accent vertellen dat dit “keejn krappige ver’aal” is, en dat is het in wezen ook niet. The Clowns Convention is enerzijds een laatste kunstje van de archetypische clown, en anderzijds een brute confrontatie met de tanende populariteit ervan. Clowns zijn niet langer grappenmakers: ze zijn angstaanjagende horrorfiguren (“We hebben toch allemaal It gezien?”), ze zijn dronken (Walter Bart drinkt en blinkt uit) of ze zijn depressief, zoals Pepito, die verschillende manieren heeft “om een einde te maken aan alle crises”.

'The Clowns Convention' van Wunderbaum/Theaterhaus Jena. Beeld Joachim Dette

‘Dicknose Clown’ (Maartje Remmers met een dildo op haar neus) wordt er zelfs cynisch van: alles is “shit”, en “humor gaat ons niet redden”. Clowns zijn ook maar mensen, weet u wel.

De brute intermezzo’s van Dicknose zijn, ironisch genoeg, de grappigste momenten in The Clowns Convention, een voorstelling die te lang duurt en vaak aanvoelt als een ruw geborduurd lappendeken van verschillende ideeën dat elk moment uit elkaar kan scheuren. Maar de negen clowns zijn zich zeer bewust van de mogelijkheid tot mislukking: dat maakt het stuk ook onvoorspelbaar, komisch én tragisch tegelijk. Is dat niet wat een clownerie hoort te zijn?

Tot 8 augustus op Theater Aan Zee, dit najaar op tournee.