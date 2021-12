The Clement Peerens Explosition stopt ermee: Hugo Matthysen trekt stekker uit ‘uit de hand gelopen grap’

Clement Peerens begon eind jaren tachtig als typetje in Het Leugenpaleis, een komisch radioprogramma op Studio Brussel. Maar wat in feite een grap was, liep nogal uit de hand. De popkenner Peerens maakte na een tijd ook zelf nummers, met groot succes.

In het begin stonden Bart ‘Vettige Swa’ Peeters als drummer en Ronny ‘ Aertbeliën Sylvain’ Mosuse als bassist aan zijn zijde. Door gehoorproblemen moest Peeters zo’n tien jaar geleden afhaken. Hij werd vervangen door Aram van Ballaert (Lady Dave). Al houdt Peerens vol dat Vettige Swa in een Thaise gevangenis zit.

Nu, na ruim dertig jaar, komt er dus een einde aan de cultgroep. Over het waarom wil Clement Peerens niet veel kwijt. “Daar hebde gij geen zaken mee”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik ga dat niet aan uw neus hangen, want ge zou dat toch niet snappen.”

Eerder dit jaar kregen we al te horen dat de band tijdelijk een pauze inlaste, nu blijkt dat The Clement Peerens Explosition op 20 december 2022 het laatste optreden geeft, in De Roma in Antwerpen.

Tickets voor het laatste concert van Clement Peerens zijn vanaf vrijdag 10 uur te koop via greenhousetalent.be.

