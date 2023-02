‘The Chapel’ klinkt goed, maar had een betere partituur kunnen gebruiken ★★★☆☆

“Een uniek talent, een geschenk voor de wereld”: dat is waarover Jennifer Rogiers (Taeke Nicolaï) beschikt volgens haar moeder (Ruth Becquart). Aan de prestigieuze Juilliard School in New York ontwikkelt ze zich tot een toppianiste die het tot in de finale van Koningin Elisabethwedstrijd schopt. Maar in ‘The Chapel’, waar de finalisten zich afzonderen van de buitenwereld in aanloop naar de finale, wordt steeds duidelijker dat de top voor haar geen must is. Flashbacks naar haar vader (Kevin Janssens), een trucker die haar liefhad maar niets van haar piano moest weten, doen de twijfel enkel toenemen.

Het opzet van The Chapel had zo van Darren Aronofsky kunnen zijn: die is gefascineerd door obsessieve danseressen (Black Swan), worstelaars (The Wrestler) die doorslaan wanneer de druk hen te veel wordt. En aangezien Jennifer een compositie van Rachmaninov kiest, is het moeilijk om niet aan Shine te denken, de film waarin Geoffrey Rush létterlijk gek wordt van diens derde concerto.

Deruddere laat zijn personages echter niet volledig ontsporen. The Chapel is een drama, maar behoudt een zekere lichtheid. Met veel close-ups van de zwijgzame Taeke Nicolaï probeert Deruddere haar twijfels en angsten in beeld te brengen, maar ondanks de spaarzame dialogen is The Chapel een film waarin veel conflict létterlijk wordt uitgesproken – het is een bijwijlen ondankbare taak voor acteurs als Ruth Becquart en Tine Embrechts, en Nicolaï bloeit pas in de finale open.

Boven op die soms houterige structuur kleurt Deruddere zijn film wel mooi in, en dat mag u best letterlijk nemen. Zeker in de donkerste episodes – Jennifers slapeloze nachten, de finale in Bozar – schildert Deruddere met het koude licht van een koelkast, het schijnsel van de maan of de verblindende spots boven de piano. Om het in muziektermen te zeggen: Deruddere laat zijn piano goed klinken, maar The Chapel had een betere partituur kunnen gebruiken.

The Chapel speelt vanaf 8/02 in de bioscoop.