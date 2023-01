‘The chain’ van Fleetwood Mac voor tweede jaar op rij op nummer 1 in De Tijdloze 100

‘Black’ van Pearl Jam eindigt op de tweede plaats in De Tijdloze 100, ‘Wish You Were Here’ van Pink Floyd op de derde plaats. Daarna volgen respectievelijk ‘A Forest’ van The Cure en ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen.

Kate Bush is met ‘Running Up That Hill’ de hoogste nieuwkomer. De song uit 1985 werd dit jaar een fenomeen omdat hij te horen was in de serie Stranger Things. Ook ‘Les Yeux de ma mère’ van Arno (nummer 54), ‘Time’ van Pink Floyd (nummer 77) en ‘Cold Little Heart’ van Michael Kiwanuka (nummer 96) staan voor het eerst in De Tijdloze 100 .

Op 19 december begon de digitale radiozender De Tijdloze met aftellen en vanaf 26 december zond Studio Brussel De Tijdloze Countdown uit, live vanuit Kortrijk. De Tijdloze was afgelopen week ook live op televisie te volgen, op Canvas.