‘The Car’ is een oldtimer op weg naar Nergens en Overal ★★★★☆

“Baby, those mixed messages ain’t what they used to be”, mijmert frontman Alex Turner in ‘Sculptures Of Anything Goes’. Zelfbewuster kan haast niet. Als een terminale twijfelkont tekende de Britse superster ooit voor een muzikaal parcours waarin hij zelf de hindernissen uitlegde. Van consistentie kon je Arctic Monkeys alleszins nooit verdenken. Van raffelende gitaren over stonerrock tot West Coast britpop en spacey lounge slalomde de groep tegendraads door de muziekwereld heen. Van “mixed messages” maakten de Monkeys een erezaak.

Hun voorlaatste album Tranquility Base Hotel & Casino (2018) betekende mogelijk zelfs de meest radicale ommezwaai voor de band. Die plaat werd samen met Suck It and See (2011) trouwens nogal onterecht bij hun meest gecontesteerde albums geschoffeld. We begrepen de reuring en commotie nochtans: de gitaren hingen goeddeels aan de wilgen, en Turner liet je hoofd tollen met vage impressies en een sound die net zo experimenteel als spartaans klonk. Maar hoe verdeeld de spionkop ook klonk, Arctic Monkeys heerste wel.

Romantische sound

Avontuur wordt andermaal niet geschuwd bij The Car, dat zich behaaglijk aanschurkt tegen de romantische sound van The Last Shadow Puppets – Turners duodeal met Miles Kane – en misschien nog meer bij het oeuvre van hun held, crooner maudit en mede-Sheffielder Richard Hawley.

Arctic Monkeys beloofden vooraf dat scifi van tafel zou blijven op The Car. We lijken inderdaad terug op aarde beland. Of toch zeker wat de teksten betreft. Maar qua sound sjeest The Car onder een wijdse sterrenhemel. Diezelfde sterren staan overigens uitstekend voor een prachtsong als ‘There’d Better Be a Mirrorball’. Een Bond-anthem en tearjerker voor de prijs van één.

Verstekeling

Strijkers worden royaal aangerukt. Maar in de titelsong en ‘Big Ideas’ zitten net zo goed een gierende gitaarsolo verscholen, terwijl een funky wahwahgitaartje de dienst uitmaakt in ‘Jet Skis on the Moat’ en ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’. Een modderige bas voert dan weer een geil nummertje op met elektronische drums in ’Sculptures of Anything Goes’: dit klinkt alsof de Monkeys van Humbug (2009) en AM (2013) het op een akkoordje hebben gegooid.

Bij een eerste beluistering overweldigt The Car je misschien weer met zijn weelderige arrangementen. Maar daarna zak je langoureus weg in het hoogpolige tapijtje op de achterbank. Ten tijde van AM cruisede je samen met het Britse viertal over Pacific Coast Highway, bij de vorige plaat zweefde je gewichtloos in de ruimte, en met The Car ben je verstekeling aan boord van een oldtimer die ’s nachts zachtjes tuft naar Nullepart-et-Partout. Safe travels.

The Car verschijnt 21/10 bij Domino/V2.

Arctic Monkeys spelen 2/7 op Rock Werchter.