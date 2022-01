‘The Book of Boba Fett’ zuigt de mystiek uit ‘Star Wars’

Het lot van premiejager Boba Fett leek bezegeld in de Star Wars-film Return of the Jedi (1983). Toen werd hij opgeslokt door de Sarlacc - een honderd meter lang wezen dat onbeweeglijk in de bodem van woestijnplaneet Tatooine ingebed zit en zijn prooien (of tenminste zij die per ongeluk in de muil van het gedrocht vallen) aan een traag en pijnlijk verteringsproces onderwerpt. Daar zat hij voor ons eigenlijk goed.

In die vroege eighties spon de gehelmde ploert dankzij zijn duistere kalmte en insolentie (hij was de enige die een groot bakkes durfde opzetten tegen Darth Vader) een onsterfelijke mystiek rond zich. Een die veel beter in zijn recht was gebleven als productiehuis Lucasfilm het verdere wedervaren van de antiheld, vanaf het punt waarop hij in de buik van dat lillende beest was beland, gewoon had overgelaten aan de fantasie van iedere individuele kijker.

Maar zo werkt Hollywood natuurlijk niet. Het voorgaande was de situatie voordat Disney in 2012 vier miljard dollar over tafel deed rollen voor de hele Star Wars-santenboetiek, en die investering dus ook optimaal moest opbrengen. En zo keerde die enigmatische geweldenaar vorig jaar onverhoeds terug in seizoen twee van Disney+-reeks The Mandalorian, om vanaf nu zeven weken lang zijn eigen verhaal te krijgen in spin-off The Book of Boba Fett. Hij keert samen met zijn sidekick Fennec Shand (Ming-Na Wen) terug naar de planeet die bijna zijn einde betekende, om er het misdaadsyndicaat van zijn voormalige baas Jabba the Hutt voort te zetten.

Temuera Morrison als Boba Fett en Ming-Na Wen als sidekick Fennec Shand. Beeld Disney

Waarom hij precies dacht van “fuck dees, ik word misdaadbaas op mijn oude dag”? The Book of Boba Fett geeft er voorlopig geen verklaring voor. En die iconische helm, die destijds in de films nooit werd afgezet en waarover Lucasfilm-medewerkers in een recente Disney+-docu over het personage nog zeiden dat hij “zijn eigenlijke gelaat” is? Die staat niet meer dan zeven minuten van de achtendertig die de aflevering telt op zijn kruin. De rest van de episode zie je hem een beetje nodeloos vermenselijkt door de 61-jarige Nieuw-Zeelandse acteur Temuera Morrison, die in Star Wars-film Attack of the Clones (2002) al Fetts vader Jango vertolkte.

Dit visueel gracieuze eerste hoofdstuk van The Book of Boba Fett, geregisseerd door actievirtuoos Robert Rodriguez, trekt in veel opzichten de vibe van The Mandalorian door: de western-elementen uit Lucas’ originele Star Wars-film uit 1977 worden er bijvoorbeeld opnieuw in uitvergroot. Maar waar The Mandalorian de centrale Star Wars-vertelling vanuit de marge verderzette, en Lucas’ mythologie deconstrueerde om iets nieuws te bouwen met de bouwstenen ervan, rooft The Book of Boba Fett dat verleden zonder verpinken leeg.

De eerste aflevering vult meer dan veertig jaar oude gaten op. Het is nu aan de volgende zes, die hopelijk een verhaal zullen vertellen dat dit Star Wars-icoon waardig is, om te bewijzen dat de makers dat ook om de juiste redenen hebben gedaan.

The Book of Boba Fett is te zien op Disney+.