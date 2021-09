‘The Best Of’ van De Kreuners? Top-top-top!

Sasha Van der Speeten zet de blik op oneindig. Vandaag: ‘The Best Of’ op VTM.

“Zeg, kunnen we niet verder incashen op het succes van ‘Liefde voor Muziek’?”

“Verdorie ja, het zou zonde zijn als we die markt plots onaangeroerd laten. Straks gaat die lepe klojo van een Bart Peeters met dat format aan de haal. Of erger: Ben Crabbé!”

“Kunnen we niet krék hetzelfde doen, maar dan gewoon in een andere verpakking? Zodat het op een fonkelnieuw programma lijkt? Dat doen we toch altijd?”

“Tuurlijk. We laten artiesten elkaars liedjes coveren, we flikkeren er generische filmpjes tussen met kleffe getuigenissen, zoals in ‘The Voice van Vlaanderen’. En dat doet me er aan denken: zouden we dat ding niet gewoon laten presenteren door An Lemmens?”

“Briljant idee. En laten we commerciële artiesten vermengen met de meest toegankelijke alternativo’s uit de scene, zoals in ‘Liefde voor Muziek’, om onoplettende StuBru-fans mee te lokken.”

“Natuurlijk moeten we al die covers ook als singles uitbrengen, comme d’habitude. Ik wil de Ultratop weer zien overspoeld worden met vergezochte coverversies van bekende hits. Dat graantje pikken we ook weer mee.”

“Zeg, zouden we niet met De Kreuners beginnen? Zo hebben we Ben Crabbé alvast aan boord.”

“Gé-nie-jaal! André Hazes Jr. moet erbij. Sowieso. Vlamingen zijn dol op hem. Maar ho zeg! Waarom niet gewoon Bart Peeters uitnodigen?

“Fucking ace, man. Jij verdient een extra kerstbonus.”

Zou de brainstorm voorafgaandelijk aan The Best Of op bovenstaande wijze zijn gelopen? Wij bespeurden in de eerste aflevering hoe dan ook een hoop herkauwde elementen uit voorbije kijkcijferkanonnen. What else is new? Niks onder de zon die over de VTM-bloemenweide schijnt, zo blijkt.

Welke vijf De Kreuners-hits de Doorsnee Vlaming nu precies voor dit programma had gekozen, liet ons koud. Onze favorieten zouden er in elk geval niet bij zijn. Geen ‘Mijn Laatste Sovjet’, geen ‘Nee Oh Nee’, laat staan de kekke ska van ‘Nummer Eén’ of ‘Meisje Meisje’, een deuntje gecomponeerd door Mauro Pawlowski.

Dat diezelfde Mauro opdook in het panel artiesten dat de hits diende te coveren, stemde ons vrolijk. Da’s als een knalroze opblaasbare flamingo het decor van Terzake inflikkeren. Of Jeroen Brouwers uitnodigen op Temptation Island. Niet alleen hing Mauro de hallucinogene geinponem uit, hij pakte ook nog eens elegant ‘Zij Heeft Stijl’ aan, een song als op zijn lijf geschreven.

De Kreuners zelf, knus met Lemmens aan een toog gezeten, uitten bij de herinterpretaties keurig hun bewondering en koesterden daarbij een verregaande affectie voor het merkwaardige adjectief “top”. Dia- en regiolecten fladderden vrolijk door elkaar, Guy Swinnen zette zijn Diests dik aan om al dat Liers naar behoren te kunnen counteren en Bart Peeters zorgde ei zo na voor een polonaise.

Volgende week wordt er gegriend want dan is Natalia te gast. Top-top-top!

The Best Of, elke dinsdagavond om 20.35 uur op VTM