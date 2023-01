‘The Banshees of Inisherin’: messcherp maar melancholisch requiem voor een gebroken vriendschap ★★★★★

Nu al een serieuze kandidaat voor de titel van Scène van het Jaar: het hartverscheurende moment in The Banshees of Inisherin waarop de tamme Pádraic (een komische maar aandoenlijke Colin Farrell) de bons krijgt van zijn getormenteerde boezemvriend Colm (Brendan Gleeson). Hoe Farrells gezicht in vijftien seconden tijd betrekt als een plots bewolkende hemel, terwijl de harde realiteit druppelsgewijs bij hem binnen sijpelt, het is een masterclass acteren die de essentie van de film blootlegt: de diepe hartenpijn die het einde van een vriendschap veroorzaakt.

Regisseur Martin McDonagh (In Bruges) neemt ons mee naar het fictieve Inisherin, een dun bevolkt eiland voor de Ierse kust, waar de pinten Guinness voor Pádraic immer halfvol zijn, en voor Colm steeds halfleeg. De twee zijn altijd een eigenaardig duo geweest, maar op het kleine Inisherin heb je nu eenmaal niet de luxe om kieskeurig te zijn in je vriendschappen. Toch besluit Colm van de ene dag op de andere om de banden met zijn beste maatje door te knippen - en ook zijn vingers, zo dreigt hij, als Pádraic zijn wens om met rust gelaten te worden niet zou respecteren.

Iers en ingetogen

Na Three Billboards Outside Ebbing, Missouri en Seven Psychopaths verrruilt McDonagh de VS voor het land van zijn ouders: Ierland. Daarbij laat hij ook de meer Amerikaanse, soms wat opzichtige aspecten van bovenstaande films achter zich. The Banshees of Inisherin is op alle vlakken kleiner, volwassener en meer ingetogen - zelfs het geluid klinkt opvallend gedempt, wat de film niet alleen een breekbaar karakter geeft, maar ook het isolement van de personages auditief in de verf zet.

Ondanks die kleinschaligheid ontbreekt het The Banshees of Inisherin niet aan spanning. McDonagh brouwt een intieme mystery thriller rond de vraag: wat heeft de goedbedoelende Pádraic zijn oude vriend misdaan? En zal Colm, een gepassioneerde muzikant die zijn vingers broodnodig heeft om viool te spelen, zijn gruwelijke dreigementen echt uitvoeren? De steeds ongeruster klinkende score van Carter Burwell doet alvast weinig goeds vermoeden.

Existentieel

Alle beloftes die de eerste helft van de film maakt, worden later rijkelijk ingelost en zelfs overstegen. Meer nog dan een tragikomische break-upstory ontpopt Banshees zich tot een hartverscheurende studie van koppigheid, eenzaamheid en mannelijkheid - Pádraics nuchtere zus Siobhán (Kerry Condon) biedt een deugddoend tegengewicht aan zoveel destructieve onverzettelijkheid.

Banshees is ook een existentiële film, die in hilarisch messcherpe maar ook melancholische dialogen de vraag opwerpt of we op deze aardbol gezet zijn om lief te zijn voor elkaar, of om een blijvende impact te maken. Een requiem voor een gebroken vriendschap in zangerig Iers, dat op de Oscars weleens (terecht) veel liefde zou kunnen krijgen.

‘The Banshees of Inisherin’ speelt vanaf 4/01 in de bioscoop.