‘The Bachelor’: de Fabrizio is ne snoeper, maar mij kan ‘m krijgen

Seg, ik ben dus megablij dakkik ne column mag schrijven voor de gazet, hé. De Yannick was gewoon stikjaloers. Allez, ’t is te zeggen: hij lachte mij uit omdat ik nie wist hoe je column schrijft. Niet kollem, blijkbaar. “Chelsy, als ge hulp nodig hebt, moet ge ’t maar vragen, hé poezeke”, zei de Yannick gisteren. De stoefer. Nu is hij efkes naar de crossfit dus hij kan mij nie kleineren. Ik hoop dat hij blijft plakken bij de Jerre. Ze gaan volgend weekend samen naar een tuningbeurs. Allez, ’t is te zeggen, als ‘t den avond ervoor niet te laat wordt in de Carré. Oh my god, hoe keigoed is het dat de discotheken weer opengaan? De Yannick werd zot. Hij wil gaan boîten gelijk een zwijn, zegt ‘m. De dees zal wel weer Bob mogen spelen.

Oh my god, ons ma zei gewoon da ze de Fabrizio ne keigeile vindt. Allez, da zei ze nie letterlijk. Ze vindt da ne ferme gast. Da’s gewoon kei-cringe. Volgens mij maken die boesterprikken u toch wa zot, sé. Ze zit trouwens nog altijd in karontijne want onze pa heeft positief getest. Wacht, dees heb ik toch efkes aan de Yannick gevraagd: qua-ran-taine. Seg, ik moet toch geen Frans kennen als Vlaming? Soit, ik zou zelf nooit meedoen aan The Bachelor. Om tussen die trienen te gaan staan, zeker? Hebt ge gezien wat die aanhebben!? Zo’n kleedjes draag ik alleen in de Carré. Of als de Yannick keihard heeft moeten fakken en zijne ploegbaas heeft hem weer eens uitgescheten. Ne vent moet zijn frustratie ergens kwijt, hé.

Pommeline

Nee, serieus, ik leefde écht mee met Samira toen de Fabrizio haar geen roos gaf. Toen zei ze: “Ik weet wie ik ben. En ziet hij dat niet in, dan is da heel jammer, maar ik laat mij daar niet gek door maken”. Da is gewoon keiwaar! Echt, ik heb al veel geleerd over relaties dankzij The Bachelor. Da’s gewoon keileerrijk. Alleen die ene Goedele Liekens die da presenteert, vind ik toch wa een rare. Die doet mij denken aan mijn tante Lyndsey en die wil op familiefeesten altijd keihip doen en strakke kleedjes dragen en zo. De Yannick zei dat ‘m die Goedele nog wel een lekkere vindt. Ik heb ‘m een mot op zijn oog gegeven. Nee, serieus, dattem in de Carré met zijn zatte botten soms aan mijn beste vriendinnen zit, tot daar aan toe, maar er zijn grenzen.

De Fabrizio zijnen Instagram is eigenlijk wel de max. Ik volg die gast al van toen ‘m nog in Temptation Island zat. Amaaai, goe voor hem dat ‘m die Pommeline heeft gedumpt. De Yannick zegt dakkik een bitje op Pommeline lijk. Als ik zou meedoen aan The Bachelor zou ik zeker een kans maken bij Fabrizio. Hebt ge gehoord wattem zei over de meisjes die met hem mee op date waren? “Ze zitten strak in het pak met die jogabroekskes. Ge kunt gewoon álles zien!” Seg! Ge wilt toch nie dat uw moeder dat hoort? ’t Is ne snoeper hoor, de Fabrizio. Zeg het niet aan de Yannick, maar mij kan ‘m krijgen.

