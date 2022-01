‘The Afterparty’ is een heuse clusterbom van ironie

Een handvol dertigers, voormalige klasgenoten, komt opnieuw samen op hun middelbare school. Het is de vijftiende verjaardag van hun afstuderen, zo’n beetje het laatste jaar voordat het écht te zielig wordt om nog naar schoolreünies te trekken. Maar deze keer krijgen de gespreksonderwerpen gelukkig niet de kans om hun gebruikelijke kwartdraai te maken van jeugdherinneringen naar hypothecaire leningen, terrastegels en andere hoogst interessante thema’s uit het volwassen leven: nog voordat iemand ‘variabele rentevoet’ kan zeggen, stort de meest succesvolle van het stelletje een meter of vijftig diep te pletter op een rots.

Het slachtoffer was niet alleen een beroemde r&b-artiest, maar ook een ontzettende douchebag die per helikopter op het feest was verschenen en daarna een opulente afterparty organiseerde in zijn strandhuis, en zowat iedereen op dat feest blijkt een motief te hebben om hem koud te maken. Wie heeft dus dat noodlottige porretje gegeven? Dat is aan detective Danner (Tiffany Haddish) om uit te zoeken.

De nieuwe Apple TV+-serie The Afterparty ontrolt zich over acht afleveringen als een whodunit, waarbij in iedere episode een andere feestganger en diens mogelijke motieven centraal staan. Maar de reeks is vooral een vaardig geconstrueerde comedy van Christopher Miller, de (co-)regisseur van films als Cloudy with a Chance of Meatballs, The Lego Movie en 21 Jump Street, die er een genrefluïde comedy van maakte. Iedere aflevering is stilistisch gekleurd naar de persoonlijkheid van het personage dat wordt gevolgd. In het verhoor van aspirant-muziekartiest Yasper (Ben Schwartz) worden de rampspoedige gebeurtenissen bijvoorbeeld herverteld als een musical, in dat van de pas gescheiden überjohnny Brett (Ike Barinholtz), geboetseerd als een actiefilm, geeft hij de portier van de afterparty (waar hij niet uitgenodigd was) het pak petsen van zijn leven.

De cast van The Afterparty is een groep jonge millennials, wat je ook merkt aan de pedigree van humor die wordt geserveerd: het is een clusterbom van ironie. Millennial-newspeak als ‘adorkable’ kleurt de conversaties. De zonet genoemde Brett en het latere moordslachtoffer treffen elkaar toevallig tegelijkertijd op het herentoilet, wat resulteert in een macho piswedstrijdje. Feestganger Zoë (Zoë Chao), inmiddels een leerkracht in de school, plundert de kast waarin de geconfisceerde drugs van de leerlingen worden bijgehouden. En het slachtoffer heeft zijn huis vol hangen met posters van een biopic over eighties-muziekgroep Hall & Oates, waarin hij samen met Channing Tatum (die eventjes in een cameo opduikt) de hoofdrol speelde.

Het zijn witzen die niet voor iedereen hun doel zullen raken, maar dankzij de onberispelijke timing van de grappen en de kundigheid van de acteurs, die allemaal uit het comedygenre of het stand-upcircuit komen, is The Afterparty ook prima verteerbaar voor iemand die vóór pakweg 1980 geboren is.

The Afterparty, iedere vrijdag op Apple TV+.