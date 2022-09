Tetten en toogpraat in ‘De tafel van vier’: ons signaal om koortsachtig naar de afstandsbediening te klauwen

Wat mag een mens eigenlijk nog zeggen? Die hopeloos uitgekauwde vraag was het heetste hangijzer tijdens de eerste aflevering van De tafel van vier. Een nieuwe Play4-talkshow van Gert Verhulst die gericht lijkt op een marktsegment dat we, niet gehinderd door detailzucht, Jan en alleman zouden durven noemen.

Margriet Hermans - Elckerlyc met een compulsieve bulderlach - mocht als eerste aanschuiven bij Verhulst. Nog alleen Koen Crucke en Jaak Pijpen uitnodigen, begonnen onze handpalmen alras te zweten, en Zeg eens euh! zou elk moment nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Een memento dat vroeger niét alles beter was. Het themawoord, waarrond Margriet dit keer zonder “euh” te zeggen mocht bazelen, was “woke”. Voldoende aanleiding voor die geinponem van een Gertje om haar een bord marshmallows voor te schotelen: “Ik noem dat nog steeds n*g*r*nn*ntetten hoor”, gibberde Margriet rechtstreeks vanuit de onderbuik.

De toon was meteen gezet voor een programma waarin Verhulst koortsachtig scheen te willen polsen naar wat er écht leeft bij de heffe des volks. Met zo’n discussie over woke nam De tafel van vier alleszins een pioniersrol op zich voor iedereen die al een kwart eeuw onder een steen leeft, in de Denderstreek is blijven plakken of sinds mensenheugenis briest dat De afspraak opgetrokken wordt uit extreemlinkse onderonsjes en indoctrinatie van een Staatszender. Niét zo bij Gertje, miljonair des volks: toogpraat vierde vrolijk hoogtij bij De tafel van vier.

Toegegeven: tijdens het eerste tafelgesprek bracht specialist Dieter Jong de energiecrisis zo bevattelijk dat jonge kijkers vast minder snel naar de afstandsbediening klauwden. Met misdaadverslaggever John Van den Heuvel werd dan weer een banaal boompje opgezet over de “mocro-maffia”. Een term die aan deze zij van de moerdijk overigens doorgaans met meer schroom wordt gehanteerd, lijkt ons. Niét zo bij die straight shooters van Play4! Het gesprek ging over vergeldingsmaatregelen met brandende auto’s en moordaanslagen. Waarop Verhulst bewakingsbeelden toonde van onze inheemse maffia: je zag een belhamel krukkig op zijn fietsje wegsjezen nadat die wat vuurwerk onder een auto had gepleurd. Scarface, it ain’t. Ook verveeld genoteerd: Gert tripte eens ballen op spacecake, en Margriet ging ooit twaalf uur loos op lsd.

Daarna moest het gesprek natuurlijk onverwijld terug naar dat ene heikele hangijzertje. Aan de steeds ongemakkelijker wordende blik van “woke spokesman” Raf Njotea te merken, leek de scenarist opgeroepen als Chinese vrijwilliger. “Hoe kan ik nu weten dat ik niet n*g*r mag zeggen?” vroeg de Studio 100-mogol hem, zich onderwijl ongecensureerd bedienend van datzelfde woord. Een oud Samson-fragment werd ook gekrabd uit de kluis van de Staatszender, waarin blackface en een afropruik de schimmige hoofdrol deelden. “Je lìjkt zelfs een beetje op Stan de Discoman”, ginnegapte Gertje achteraf tegen Njotea. Ons signaal om koortsachtig naar de afstandsbediening te klauwen.