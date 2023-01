Terug naar de kelder van Red en Kitty: wie zit te wachten op ‘That ’90s Show’?

Zestien jaar nadat That ’70s Show het voor bekeken hield, keert Netflix terug naar Point Place, Wisconsin, voor That ’90s Show. Een reboot die lijkt te mikken op nostalgie en herkenbaarheid, maar lopen ook jonge kijkers storm voor een show over de jaren 90?

Zestien jaar geleden zoenden Eric Forman (Topher Grace) en Donna Pinciotti (Laura Prepon) elkaar weer, op de valavond van de jaren 80. Het markeerde de finale van That ’70s Show, de populaire sitcom rond een groep vrienden die hun vrije tijd veelal blowend en flirtend doorbrachten in Point Place, Wisconsin. Alles tezamen was dat goed voor tien jaar en 200 afleveringen retrotelevisie.

Wie zich afvraagt hoe het Eric en Donna sindsdien is vergaan, kan vanaf vandaag op Netflix kijken naar de tien afleveringen van That ’90s Show, een reboot die zich afspeelt in 1995 en draait rond hun dochter Leia (Callie Haverda). Ze brengt de zomer door bij haar grootouders, Kitty (Debra Jo Rupp) en Red (Kurtwood Smith), en raakt er bevriend met Jay Kelso (Mace Coronel), de zoon van Michael Kelso (Ashton Kutcher) en Jackie Burkhart (Mila Kunis) uit de originele serie. Afgaande op de trailer maken ook Fez (Wilmer Valderrama) en de lokale hippie Leo (Tommy Chong) opnieuw hun opwachting. Alleen de nihilistische rocker Steven Hyde blijft afwezig – acteur Danny Masterson moet in maart opnieuw voor de rechtbank verschijnen na een drievoudige klacht voor verkrachting.

Het destijds jonge doelpubliek van That ’70s Show, waarvan de pilot werd uitgezonden in 1996, had de jaren 70 niet actief meegemaakt, wat de reeks een exotisch tintje meegaf in de vorm van olifantenpijpen, een overdaad aan bloemenmotieven, referenties aan de politiek en slabakkende economie van de seventies, en toenmalige culturele fenomenen als Star Wars of de muziek van Kiss. “Voor jonge kijkers was dat eigenlijk een terugblik op de tijd waarin hun ouders jong waren”, ziet professor mediastudies Alexander Dhoest (Universiteit Antwerpen). “Dat is een beproefd recept.”

Tegelijk was de dynamiek tussen twee generaties – de ouders en de tieners – tijdloos genoeg: jongeren die zich aan het juk van volwassenen willen onttrekken en vooral níet als hen willen worden, is van alle tijden. “Het is eigenlijk een heel klassieke sitcom. Sitcoms spelen zich vaak af binnen een familie of een vriendengroep, en spelen in op romantiek en spanning tussen de verschillende persoonlijkheden. Dat is een heel ouderwets concept, maar die klassieke thema’s blijven werken, ook vandaag.”

Meta-nostalgie

Zo lijkt That ’90s Show vooral in te spelen op vertrouwdheid. The Guardian noemde de reeks al een oefening in ‘meta-nostalgie’: het is een serie die mikt op een publiek dat zich zowel de nineties als de originele sitcom nog levendig herinnert. De trailer speelt vooral in op een gevoel van vertrouwdheid, niet enkel met de personages, maar ook met de decors, motieven en catchphrases van de originele reeks: de keuken en de kelder van Kitty en Red, de circle waarin een joint wordt doorgegeven, en Reds steeds terugkerende dreigement over “putting a foot up your ass.”

Evengoed zijn er knipogen naar culturele fenomenen uit de jaren 90, zoals Donkey Kong en Sheryl Crow. “De jaren 90 was het laatste tijdperk waarin mensen opkeken, ze keken niet naar beneden, naar hun telefoons”, vertelde Bonnie Turner, die samen met Terry Turner terugkeert als showrunner, aan Variety. “Het was de laatste periode voor een echt engagement, waarin je zelf plezier moest maken en een echte connectie had met elkaar.”

Bovendien doet That ’90s Show hetzelfde als That ’70s Show: één generatie terugkeren. En de jaren 90 zijn populair, ook bij een publiek dat dat decennium niet heel bewust heeft meegemaakt. “Nostalgie doet het goed bij jonge mensen, dat zie je ook bij een serie als Stranger Things”, merkt Dhoest op. “Je kunt dus ook nostalgisch zijn naar een tijdperk dat je niet bewust hebt meegemaakt.”

Kurtwoord Smith (links) als Red en Debra Jo Rupp (rechts) als Kitty in ‘That 90s Show’ Beeld PATRICK WYMORE/NETFLIX

Eerdere spin-offs van That ’70s Show hebben dan wel niet gewerkt – in Groot-Brittannië raakte de remake Days Like These nooit van de grond, en in 2002 liep The ’80s Show voor één seizoen op Fox, alvorens lage kijkcijfers en slechte kritieken ertoe leidden dat de reeks na één seizoen werd afgevoerd. Maar Netflix is met That ’90s Show niet aan zijn proefstuk toe. In 2016 lanceerde het streamingplatform Fuller House, een reboot van de sitcom Full House (1987-1995).

Het eerste seizoen kreeg heel wat negatieve recensies, maar zou wel een kijkcijferhit geweest zijn: Netflix is dan wel karig met het delen van cijfers, maar volgens Symphony Advanced Media werd het eerste seizoen in de eerste 35 dagen door zo’n 14,4 miljoen mensen, tussen de 18 en 49 jaar oud, bekeken in de Verenigde Staten. Daarmee had het destijds evenveel succes als de populaire zombiereeks The Walking Dead. Uiteindelijk werden er 5 seizoenen gemaakt, goed voor 75 episodes.

Het succes van een sitcom is moeilijk te voorspellen, maar voor Netflix lijkt That ’90s Show een berekende gok. “Dat zie je bij die hele sequel- en reboot-tendens. De makers weten welke ingrediënten hebben gewerkt, en welke niet”, duidt Dhoest. “De onvoorspelbaarheid wordt beperkt. Dat speelt zeker mee in de overweging om zo’n sequel te maken. Dan heb je meer zekerheid dan wanneer je van nul begint.” Dat weet ook Gregg Mettler, die zowel voor de originele als voor de nieuwe reeks scenario’s schreef. “That ’70s Show had een heel speciale toon”, zei hij aan Variety. “Het was speels, het had een hart, het was sarcastisch, het zat vol liefde in die familie en in die vriendengroep. Ik miste het om met met die tieners in de kelder te hangen.”