Teringherrie en patchoulie: dit zijn de albums van de week

Midlake - For the Sake of Bethel Woods ***

Zestien jaar geleden drukte Midlake een stempel op uw gemoed met het tijdloze Roscoe. Zestien fuckin’ jaar! Om de vinger nog dieper in de wonde van ouderdom te duwen: dit nieuwe album komt er liefst negen jaar na de laatste uitspatting van de Texaanse band met jazzmuzikanten die hun freaky folkkant wilden verkennen. Op For the Sake of Bethel Woods gaat het kwintet van Midlake ook weer bewust in het verre verleden graven. Bethel Woods is de plaats waar in 1969 Woodstock plaatsvond, het festival waar de toen zestienjarige John Chandler speelde. Na zijn dood, nu vier jaar geleden, verscheen die in een droom aan zijn zoon Jesse. De fluitist en toetsenist van Midlake fluisterde hij in om de band opnieuw te laten samenkomen. Dat levert een reünie op waar space prog, psychedelische roes en warme folksongs elkaar midweg treffen. Fans van de vroege Pink Floyd en Neil Young weten waar de manna ligt. Wie een gruwelijke hekel heeft aan patchoulie, onthoudt zich liever.

Nia Archives - Forbidden Feelingz EP ****

Samen met de hippe PinkPantheress hoort Nia Archives bij een schare Britse Generatie Z-producers die de oorspronkelijke drum-’n-bass uit de nineties - de zogenaamde ‘jungle’ - met soulvolle pop versmelt. Op deze superbe e.p. reanimeert de zangeres-beatmaker uit Leeds haast achteloos de kletterende breakbeats en het opgefokte clubsfeertje van weleer, toen drum-’n-bass nog niet werd geassocieerd met patserige stadion-EDM. Je hoort zwoele dubvibes, Neneh Cherry-samples en jazzy baslijntjes. Nia zingt bovendien met het lome flair van een Jorja Smith of Greentea Peng. Haar ratelende beat-architectuur getuigt van veel feeling en finesse. Het komt zowaar weer goed met de drum-’n-bass!

Ho99o9 - SKIN ***

Net wanneer je denkt dat Ho99o9 zijn mélange van hardcorepunk, hiphop en industrial heeft uitgewoond, mept het Amerikaanse trio je met SKIN op de bek. Zeker, de boys brullen en blaffen er als vanouds, hoewel ze ook verrassend comfortabel klinken, alsof ze nu pas in het reine zijn met hun infernale sound. Verrassend: Travis Barker van Blink 182 produceerde maar van poppy skatepunk is hier geen sprake. Wel van sublieme elektrometal zoals ‘Bite My Face’, waarin Corey Taylor van Slipknot ontploft. Of aardedonkere rap zoals ‘Slo Bread’ met old skool-icoon Bun B. Succulente teringherrie.