Tentoonstelling Mu.ZEE: Gaugain en Van Gogh, maar vooral toch kunstenaar Boch

De post-impressionistische schilderijen van Anna Boch zullen een gevoelige snaar raken bij de liefhebbers van het betere paars, roze of blauw. Geen tentoonstelling ademt deze zomer meer vakantie uit dan die op de benedenverdieping van het Mu.ZEE.

De rode wijngaard in Montmajour, een schilderij van Vincent Van Gogh hangt vandaag vastgekluisterd aan de Russische muren van het Poesjkinmuseum. Waar het eigenlijk echt had moeten zijn de komende weken, is op de overzichtstentoonstelling van de Belgische kunstenaar-verzamelaar en tijdgenoot Anna Boch in Oostende. Het was zij die als als eerste en enige een werk van de getormenteerde Nederlandse kunstenaar aanschafte toen hij nog leefde. Het fait-divers is welgekend in de kunstwereld, maar toch is het amper een voetnoot, een peulenschil zelfs in het leven van Anna Boch.

Van alle vrouwen die onze Belgische kunstgeschiedenis rijk is, is Boch een van de meest bijzondere. Verschillende recente studies hebben vrouwelijke kunstenaars uit Bochs tijd uit de vergetelheid gehaald, zoals Jenny Montigny, Yvonne Serruys en Anna De Weert. “Toch sprong er tot voor kort maar 1 naam uit: Anna Boch”, stelt curator Viriginie Devillez. “Zij was de enige vrouw die lid was van Les XX en La Libre Esthétique, de meest invloedrijke kunstkringen destijds.”

Op de muren van het Mu.ZEE plakt een quote van kunstcriticus Emile Verhaeren. “Naast andere zeer duidelijke kwaliteiten, komt de kunstenaar maar één iets tekort: met name… dat ze geen man is.” Anna Boch liet zich echter niet kennen door de harde mannenwereld die de 19de eeuw was. “Zowel in het buitenland als in België werd de carrière van vrouwen destijds belemmerd door het feit dat ze geen les konden volgen aan de Academie voor Schone Kunsten”, vertelt cocurator Stefan Huygebaert. “Het had niet alleen een negatieve impact op hun vorming, maar ook op de ontvankelijkheid van hun werk. Dat werd steevast als amateuristisch bestempeld. Er heerste dan ook een grote disproportie in de negentiende eeuw tussen het grote aantal vrouwen dat deelnam aan de salons en kunstbeurzen en hun erkenning door officiële organen.”

Anna Boch, Chaumière en Flandre, ca. 1891. Beeld Hadiye Cangokce

Boch had een goed oog voor nieuwe kunst en getalenteerde opkomende kunstenaars. Naast haar vroege Van Gogh verzamelde ze een hele stapel Ensors en werken van onder meer Georges Seurat, Paul Signac en Paul Gaugains, diens Conversation is tentoongesteld in Oostende. Evengoed had ze een goede band met architect Victor Horta, die heel wat interieurelementen voor haar vele huizen, ze verhuisde erg vaak, mee ontwierp.

Maar dat is lang niet alles. Boch had een erg hoog aanzien. Een schriftje waarin ze haar sociale boekhouding bijhield leert ons hoe ze trouw na trouw, feestje na feestje werd uitgenodigd. Daarbovenop was ze een culturele veelvraat. In de research van Thérèse Thomas, doctor in de kunstgeschiedenis die sinds de jaren 60 het leven en werk van Anna Boch grondig bestudeerde, staat te lezen dat Anna Boch naast verzamelaar en mecenas ook een gepassioneerde reiziger en architectuurliefhebber was met een dynamische persoonlijkheid. En ook dat was niet evident in de 19e eeuw. “Boch was bijzonder leergierig, ze had een jeugdige visie en was bovenal erg onafhankelijk”, schreef ze. “Ze liet zich nooit binden aan een man, verkoos de vrijheid te behouden en hoefde daardoor nooit compromissen te sluiten.”.

Portretfoto van Anna Boch bij schildersezel. Beeld Vincent Everarts

Boch consumeerde niet alleen kunst, ze produceerde er ook. Dat wordt meteen duidelijk bij het betreden van de zalen in Mu.ZEE Oostende, waar een bruinig werkje van haar leermeester Isidore Verheyden toont hoe ze zit te schilderen op het strand. Hoewel er dus ook heel wat werk van andere kunstenaars ophangt, waaronder een erg knap portret van Van Gogh, geleend uit het Musée d’Orsay, van haar broer Eugene Boch, vormt haar eigen post-impressionistische werk vandaag het hoogtepunt op de benedenverdieping van het museum.

In tijden van vluchtig scrollen en klikken is het dan ook heerlijk om even te vertragen bij het minitieuze werk van de Brusselse. Daarin licht ze haar vele reizen uit in prachtige landschappen, rondomrond zie je bloementaferelen in de mooiste pastels en knappe aquarels. Ook zoomt ze in op architecturale details. In een wervelwind van over elkaar tuimelende deadlines vonden we zo voor het eerst in weken rust voor het verstillende Soir uit 1891.

Anna Boch ontwikkelde haar eigen vorm van pointillisme, die door critici destijds als spontaan en onberispelijk werd omgeschreven. Zoals Seurat en Signac vaak verweten werden met hun werk erg rigide over te komen, zo werd Boch eerder het omgekeerde toegemeten in haar stippelschilderijen. De tonen en trillingen zetten het licht extra in de verf waardoor er net meer leven komt in haar schilderijen.

Anna Boch, Berger et moutons, 1896. Beeld Anna Boch

Boerenleven

“Haar zoektocht naar het licht is niet te onderschatten”, staat te lezen in een bloemlezing van louter positieve kritieken. Niet alleen de Belgische, ook de Franse pers bleek destijds erg enthousiast, haar werk ademde een ‘joie de peindre’ uit en had niet louter de drang om te gaan innoveren. Het is die schildervreugde die je door de hele rondgang voelt en haar gepassioneerde werklust die eruit groeide. “Ik heb steeds meer het gevoel dat je een boer moet zijn om een serieuze kunstenaar te zijn”, schreef ze ooit in een brief naar haar broer Eugene “Ze droomde van de eenvoud van het boerenleven, om zo haar subjecten, werkende vrouwen op het land beter te kunnen vastleggen. Die overgave zie je in de expo duidelijk naar boven komen”, besluit Huygebaert.

Anna Boch loopt nog tot 5.11 in Mu.ZEE