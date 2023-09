‘Temptation Island’ voorlopig on hold nadat veertien ex-kandidaten psychische impact hebben aangekaart

Vorige week meldden zich twee oud-deelnemers bij de Nedelandse krant Algemeen Dagblad. In een interview met de krant zei het koppel Efrain en Aylin last te hebben gekregen van psychische klachten na afloop van het programma. Ze beschuldigden de producent van manipulatie en hekelden de boeteclausule waardoor ze met niemand konden praten over wat er tijdens de opnames was gebeurd. Bij Aylin leidde dat tot dusdanig ernstige psychische klachten dat ze zelfmoordpogingen ondernam.

Na het interview meldden zich bij advocaat Sébas Diekstra, die het koppel bijstaat, nog twaalf oud-deelnemers van Temptation Island met vergelijkbare klachten over RTL en producent SimpelZodiak. RTL heeft daarom besloten voorlopig geen nieuwe afleveringen te maken van het programma. Pas als er duidelijkheid is over wat er precies aan de hand is, wil RTL nadenken over een nieuw seizoen van het programma.

Producent SimpelZodiak zegt dat de voorbereidingen voor een nieuw seizoen nog niet waren begonnen, maar aan RTL te hebben gevraagd desondanks de pauzeknop in te drukken. Tot 2021 – het seizoen waarin Efrain en Aylin deelnamen – was Temptation Island ook bij ons te zien op de zender Play 5. De laatste twee seizoenen van het programma dat ondertussen Temptation Island: Love or Leave heet, waren enkel in Nederland te zien. (PD)