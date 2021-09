Telenet dan toch geen kandidaat voor FM-zender: vier kandidaten blijven over

Tot gisteren middernacht konden mediabedrijven met radioplannen hun dossier voor het verkrijgen van een landelijke FM-frequentie indienen. Zo’n frequentie garandeert een goede ontvangst overal in Vlaanderen en is, in afwachting van de doorbraak van digitale radio, een must voor radiozenders die een groot bereik nastreven.

Die drie frequenties zijn al twintig jaar in handen van Q Music, Joe en Nostalgie. Dat die drie zenders opnieuw een dossier in zouden dienen lag dus voor de hand. Ook Studio 100 had bij monde van CEO Hans Bourlon al laten weten dat er plannen waren voor een nieuwe radiozender die zich op een volwassen publiek richt.

Met Telenet was er nog een speler die in het verleden ambitie toonde op radiovlak. Het bedrijf is voor de helft eigenaar van NRJ, maar die zender slaagt er bij gebrek aan een goede FM-frequentie voorlopig niet in om door te breken. Verwacht werd dat ook Telenet zich in de strijd zou mengen, in de hoop een upgrade van die frequentie te verkrijgen. Maar zo ver komt het dus niet. De drie frequenties worden onder vier kandidaten verdeeld.

Op 10 februari 2022 weten we wie al of niet zo’n krachtige frequentie krijgt. De nieuwe vergunningen gaan in op 1 januari 2023.