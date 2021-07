Tele Ticket Service zal makkelijker tickets terugbetalen van geannuleerde events

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open Vld) heeft een “positief en vruchtbaar” gesprek gehad met de eventfederatie en Tele Ticket Service. Dat gesprek kwam er na berichten over klachten bij Test Aankoop en de Economische Inspectie over moeilijkheden om tickets terugbetaald te krijgen van events die afgelast werden omwille van de coronamaatregelen . Tele Ticket Service heeft zich volgens de woordvoerder van De Bleeker geëngageerd om zich consumentvriendelijker op te stellen.

De Economische Inspectie kreeg sinds het begin van de pandemie 103 meldingen over sport- en culturele tickets. De staatssecretaris liet eerder weten een onderzoek naar Tele Ticket Service te overwegen. In het gesprek met De Bleeker engageerde Tele Ticket Service zich nu om een bredere waaier van bewijzen in aanmerking te zullen nemen voor de terugbetaling van een ticket. Bij het opvragen van stukken zal ook rekening gehouden worden met de privacy. Daarnaast zal het bedrijf de wachttijden proberen te verminderen. Nu komen eerst de mensen met een ticket voor een evenement dat op korte termijn gepland stond aan de beurt. Verder zullen de mensen die nu in tijdelijke werkloosheid thuis zitten opnieuw geactiveerd wordt.