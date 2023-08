Tekenaar Merho van ‘De Kiekeboes’ gaat met pensioen: ‘Hij was al woke nog voor het in de mode was’

Na 46 jaar, 164 albums en 30 miljoen verkochte exemplaren gaat striptekenaar Merho met pensioen. Hoe moet het nu verder met de familie Kiekeboe? ‘Een goede scenarist vinden wordt cruciaal’, zegt voormalig VTM-journalist en stripkenner Patrick Van Gompel.

‘Ik zet geen punt achter de reeks maar een vraagteken’, vertelt Merho aan Het Laatste Nieuws. ‘De uitgeverij bekijkt of en hoe het zonder mij kan.’ Heeft De Kiekeboes nog een toekomst zonder Merho?

Van Gompel: “Merho had de voorbije jaren al veel uit handen gegeven. Anderen zijn prima in staat om De Kiekeboes perfect te tekenen. Ook voor het schrijven van de scenario’s liet hij zich al bijstaan. Maar Merho is een perfectionist die nog heel erg waakte over de kwaliteit. Dat vergde nog zoveel van hem dat hij er nu definitief mee wil stoppen.

“De ervaring met andere succesvolle stripreeksen leert dat niet zozeer het tekenwerk maar de scenario’s de cruciale factor voor verder succes zijn. Niemand was bijvoorbeeld in staat om scenario’s te schrijven zoals Marc Sleen dat voor Nero kon. Als de uitgeverij met de reeks wil doorgaan − en aangezien ze zo goed verkoopt, zal ze dat zeker willen − zal het vooral zaak zijn heel goed over de kwaliteit van de scenario’s te waken.

“Nu, van sommige Asterix-albums met een scenario dat nergens op leek, zijn twee miljoen exemplaren verkocht, maar zoiets blijft niet duren. Misschien is er een overeenkomst mogelijk waarbij Merho niet langer betrokken is, maar wel nog een soort vetorecht krijgt als hij vindt dat het te zeer bergaf gaat.”

De Kiekeboes is met 30 miljoen exemplaren een van de best verkochte stripreeksen. Wat verklaart dat succes?

“De familie Kiekeboe is een klassiek gezin, maar met sterke karakters. Marcel Kiekeboe is eigenlijk het kneusje. Moeder Charlotte is erg bijdehand en dochter Fanny is vrijgevochten en zelfstandig. Zo heeft Merho de strip ‘gefeminiseerd’ en een ruimer publiek aangeboord.

“Bovenal is Merho ruim veertig jaar eigentijds gebleven. Dat is een fantastische en uitzonderlijke verdienste in de stripwereld. Een stripfiguur zoals Jommeke, die niet mag veranderen, wordt op den duur een anachronisme. Merho begon zelf bij Studio Vandersteen, maar had snel door waarom hij daar weg moest, want hij had zelf veel meer voeling met de tijdgeest. De Kiekeboes evolueren, veranderen geregeld van outfit en zijn modern.”

Ex-VTM-journalist en stripkenner Patrick Van Gompel: 'De strip blijft een steengoede vertelvorm: die ik niet zie verdwijnen.' Beeld Jef Van Nooten

De reeks snijdt geregeld actuele maatschappelijke thema’s aan. In 1981 verscheen voor het eerst een homo in de strips. Kiekeboes buren, de Van der Neffes, zijn gescheiden. En Thimoteus Triangl werd Thimothea.

“Ook dat speelt zeker mee in het succes. Fanny heeft ook altijd al vriendjes van allerlei kleur en gezindte gehad, en heeft nu een zwarte vriendin die als prostituee de kost verdient. Merho was eigenlijk al woke nog voor dat in de mode was. Hij wist die thema’s perfect in zijn verhalen te verwerken zonder dat het geforceerd of storend was.”

Als notoir stripliefhebber dook u op in Nero en Suske en Wiske. Ook in Kiekeboe?

“Ja, in het album De getatoeëerde mossel uit 1984 ben ik te zien als journalist op een krantenredactie.

“Maar als je mij vraagt naar mijn persoonlijke favoriet, dan is dat zonder twijfel Album 26, waarin Merho op een zeer experimentele manier de draak steekt met media en televisie, maar ook de strip zelf in vraag stelt.”

Hebben strips nog toekomst, nu ze steeds meer moeten concurreren met games, TikTok en ander online vertier?

“Twintig jaar geleden zei ik al op het stripfestival in Turnhout dat de strip zich in moeilijk vaarwater bevond, en dat is nog steeds zo. Maar de populariteit van de graphic novel geeft het genre weer wind in de zeilen. Mensen lezen verhalen tegenwoordig wel liever in één keer, en niet in stukjes en beetjes in de krant. Maar de strip blijft een steengoede vertelvorm: die ik niet zie verdwijnen.”