Tekenaar Ever Meulen: ‘Eerlijk gezegd: als ik teken, denk ik niet zo vaak na. En van het een komt het ander’

Graficus, cartoonist en illustrator Ever Meulen, die eigenlijk Eddy Vermeulen heet en 76 jaar is, is bekend van zijn werk voor bladen als Humo en het Nederlandse muziektijdschrift Oor. Ook maakte hij talloze affiches voor muziekfestivals.

Binnenkort komt hij met een groot nieuw koffietafelboek waarin popmuziek centraal staat: Rock in Stock. Met heel veel atoomkuiven, glimmende gitaren, rammelende jukeboxen en bovenal een enorme hoeveelheid jarenvijftigauto’s, liefst met staartvinnen.

Die auto’s zitten hem in het bloed. Jarenlang hield Ever Meulen kantoor in een garage in Anderlecht, waar hij het tekenen afwisselde met het sleutelen aan zijn klassieke Oldsmobile. Hij kent zijn materie van onder de motorkap, zogezegd.

We spreken Ever Meulen telefonisch wanneer hij ons laat weten wat voor hem rock-’n-roll en klassieke auto’s met elkaar te maken hebben. “Het is allemaal de schuld van Elvis. Niet alleen door zijn muziek, maar ook door zijn Pink Cadillac en andere fraaie automobielen. Die passen perfect bij rock-’n-roll. Ik heb een oudere zus die ook helemaal zot was van Elvis. Ik heb het van haar. Al sinds mijn vroegste jeugd verbind ik muziek en auto’s in tekeningen. Ik vind het een interessante combinatie. Dat geeft mij nog altijd veel plezier.”

Ever Meulen. Beeld Eric de Mildt

Vraagt het een speciale vaardigheid om auto’s te tekenen?

“Nu, ik heb hier een boekenkast vol documentatie. Niet alleen over Amerikaanse sleeën, maar ook over elegante Italiaanse modellen, die ik later ontdekte, en zelfs over Japanse auto’s. Daar blader ik vaak in.

“Om ze te tekenen moet eerst mijn hoofd leeg zijn. Eerlijk gezegd: als ik teken, denk ik niet zo vaak na. Dan sla ik wat aan het schetsen, zonder speciaal plan. En van het een komt het ander. Vaak weet ik zelf niet waar mijn tekeningen op uit zullen draaien. Soms ben ik ook weleens even de weg kwijt, hoor. Dat houdt het spannend.

“Maar dan zet ik er een personage naast of een contrasterend beeld en dan gaat het leven, liefst met een vleugje humor. Vroeger, toen ik veel deadlines kende voor de bladen die mijn tekeningen afnamen, werkte ik het liefst ’s nachts. In mijn eigen tempo en vooral in absolute rust.”

Is dat auto’s tekenen iets Belgisch? Jean Graton, de geestelijk vader van de strip Michel Vaillant, was weliswaar Frans, maar hij werkte vanuit Brussel. En Hergé van Kuifje kon er ook wat van.

“Ah! Michel Vaillant! Hij was de vreugde van mijn jeugd. Die albums zijn echt schitterend getekend. Ze hebben mij geweldig geïnspireerd. Mijn favoriete strip. Ik heb Jean Graton een keer ontmoet. Hij was toen al heel oud, dus van een echte vriendschap is het helaas nooit gekomen, maar ik bewonderde zijn werk zeer.”

Wel bijzonder voor u dat al uw muziektekeningen nu in een groot boek zijn vervat.

“Het verzoek kwam van de uitgever in Amsterdam. Ik ben er inderdaad niet ongelukkig mee.”

Ever Meulen, Rock in Stock. Concerto Books, 192 pagina’s, 44,99 euro.