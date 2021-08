‘Teenage Dirtbag’ gaat eigenlijk over homofobie, moord ­en satanisme

Het was de LSD die Ricky Kasso helemaal over de rooie liet gaan, die zomernacht in juni 1984. Kasso, zoon van een geschiedenislerares en een footballcoach aan de Cold Spring Harbor High School van Northport, had even tevoren een aantal zakjes PCP opgerookt met schoolkameraden Gary Lauwers, Jimmy Troiano en Albert Quinones. De 17-jarigen werden wel vaker samen high. Naast LSD en PCP consumeerden de jongens graag marihuana, hash en mescaline.

Kasso dweepte gretig met satanisme. Hij nam soms deel aan occulte ceremonies en verkondigde graag dat hij fan was van The Satanic Bible, het omstreden boek van Anton LaVey. Zijn muzieksmaak lag niet verwonderlijk bij heavymetalbands zoals Black Sabbath en Iron Maiden. Toen hij zijn vrienden die juninacht meetroonde naar de dichtbegroeide Aztakea Woods van Northport in de staat New York droeg hij een T-shirt van AC/DC. Het plan dat hij, Troiano en Quinones hadden bekokstoofd, was om samen te trippen en terloops Lauwers te laten boeten voor de tien zakjes PCP die hij van Kasso had gestolen.

De tieners stookten een vuurtje en slikten tabletten purple microdots, in wezen goedkope LSD. Halverwege escaleerde de trip in geweld. Kasso begon met Lauwers te worstelen, beet hem in de nek en stak een mes in zijn borst. Terwijl zijn twee kompanen Lauwers in bedwang hielden, stak Kasso hem een dertigtal keer, waarbij in al de furie zijn oogballen uit de kassen werden gesneden. “Zeg dat je van Satan houdt!”, had Kasso geschreeuwd. Lauwers riep alleen “Ik hou van mijn moeder!” De jongens verstopten het lichaam onder bladeren. Het werd pas een maand later door de politie gevonden. Kasso vloog de cel in waar hij zich na drie dagen van het leven beroofde.

“Ik was tien toen die moord plaatsvond, nog wel door jongens uit mijn oude buurt”, zo vertelde Wheatusfrontman Brendan B. Brown het aan The Guardian. “In die tijd droeg ik T-shirts van AC/DC, wat in mijn conservatieve kustdorpje als verwerpelijk werd beschouwd. Als ik “I’m just a teenage dirtbag” zing, weerspiegelt dat de veroordelende blikken van mijn paranoïde dorpsgenoten van weleer.” Toen Rolling Stone in 1984 een reconstructie van de moord publiceerde, had de journalist het dan ook treffend over “veteran dirtbag street kids”.

De verwijzingen naar de gruweldaad zijn evenwel subtiel in ‘Teenage Dirtbag’, dat eigenlijk over een ontluikende tienerliefde gaat. “Listen to Iron Maiden, baby”, spot met de streng­gelovige ouders die in de jaren 80 en 90 doodsbang waren dat hun kinderen Kasso achterna zouden gaan als ze naar heavy metal zouden luisteren. “Her boyfriend’s a dick / He brings a gun to school” verwijst dan weer naar de golf van schietpartijen op Amerikaanse scholen in de nineties.

Elders etaleert Brown zijn afkeer voor de macho’s die hem vernederden en in elkaar sloegen. Wanneer hij in het brugje van de song een meisjesstem imiteert om in de huid te kruipen van het personage Noelle, is dat een sneer naar voornoemde eikels. “Als iemand op school mij een mietje noemde, deed ik er een extra schepje bovenop door hem met een hoog stemmetje te antwoorden”, zei hij in Rolling Stone. “Die homofobe klootzakken zouden me sowieso in elkaar meppen, dus ik maakte er liever korte metten mee.”

Maar in het jaar 2000 had niemand weet van de schaduwkant van ‘Teenage Dirtbag’. Het catchy deuntje werd een internationale nummer 1-hit.