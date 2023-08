Tedere verhalen van een langzame schrijver: de muzikale bonsaiboompjes van singer-songwriter Hozier

Van intiem gefluisterde folkliedjes tot geëxalteerde soulpop: de Ierse singer-songwriter Hozier kan het allemaal. En dan put hij voor zijn liedteksten ook nog eens uit Dante en Ovidius.

Als singer-songwriter produceert Andrew Hozier Byrne (33) niet alleen teksten, hij mag ze ook graag consumeren. Hij is die liefhebber die voor één boek de boekhandel in loopt en er met vijf uit komt. Die kunnen lang blijven liggen, want de zanger, die bekendstaat als Hozier, is een zelfbenoemde ‘langzame lezer’.

Daar mag je aan toevoegen: en ook een langzame schrijver. Er zit vier jaar tussen zijn vorige album, Wasteland, Baby!, en het onlangs uitgekomen Unreal Unearth. Geen uitzondering bij de Ierse singer-songwriter, die in 2014 wereldwijd doorbrak met de song ‘Take Me to Church’, die in de Amerikaanse top 10 kwam. Tussen zijn debuutalbum Hozier en Wasteland, Baby! gaapte een periode van vijf jaar.

Op de vraag waarom een nieuw album wederom zo lang op zich liet wachten, antwoordt hij dat “er songs op dit album staan waarvoor ik absoluut de tijd wilde nemen”.

En dat langzame schrijfproces loonde, want het resulteerde al in twee albums die het muzikale spectrum bestrijken van intiem gefluisterde folkliedjes als ‘Cherry Wine’ tot de geëxalteerde soulpop van ‘Nina Cried Power’. Bezieling is de constante factor bij Hozier.

En die bezieling komt in zijn werk als alle ingrediënten, muziek en tekst, minutieus tot een huwelijk zijn gesmeed. Hozier maakt muzikale bonsaiboompjes. Hij verzorgt en snoeit zorgvuldig tot het resultaat de essentie belichaamt van wat de liedjeskweker in zijn hoofd had. Dat neemt tijd in beslag.

Literaire canon

Bovendien heeft de tedere ziel van de bohemien-dichter met het lange haar zich ook op 14de-eeuwse Italiaanse poëzie gestort: De goddelijke komedie van Dante. Althans het eerste deel van het meesterwerk, waarin de middeleeuwse schrijver, met zijn antieke evenknie Vergilius als reisgids, de tocht door de hel maakt en her en der gesprekjes aanknoopt met de vervloekte locals.

Dat het wegwerken van zo’n dikke pil hem nog meer vertraging zou opleveren? Jammer dan.

Hozier: “Het was een van de boeken waarover ik tegen mezelf zei: oké, dit maakt deel uit van de canon van wereldpoëzie, dit moet ik gewoon lezen.”



Daarbij gaven de coronalockdowns hem wat meer tijd en ruimte. Dus daalde Hozier elke lange, lege pandemie-ochtend af in Dante’s onderwereld.

Unreal Unearth, dat op allerlei manieren speelt met de tegenstelling boven- en ondergronds, is nu losjes opgehangen aan de zeven hoofdzonden, waarbij de meeste nummers verwijzen naar de negen cirkels van Dante’s hel, waar de zondaars worden gestraft. Maar ook Metamorfosen, het werk van de Romeinse dichter Ovidius, laat zijn invloed gelden, én er is een echo te horen van Jonathan Swift, de 18de-eeuwse Ierse schrijver bekend van Gulliver’s Travels.

Nee, er wordt goddank nergens belerend of intellectualistisch naar die voorbeelden verwezen. Hozier heeft ze verweven met zijn eigen stokpaardjes, met ‘zielsverlossing door romantische liefde’ als terugkerend thema. Er speelt zich van alles af in de tekstuele krochten van Unreal Unearth. Lees (en luister) maar: in vier nummers op zoek naar de plekken waar moderne bard en middeleeuwse dichter elkaar ontmoeten.

‘Eat Your Young’

Uptempo nummer waarin Hozier de luisteraar aanspoort zijn eigen nakomelingen op te vreten voor economisch gewin. Het is gelinkt aan de derde cirkel van Dante’s hel, waar de vraatzuchtigen worden gestraft.

Een vreemde tegenstelling: luchtige, dansbare popbeats met daaroverheen het advies om tot kannibalisme over te gaan. Maar een soortgelijk contrast tussen toon en inhoud klonk al in het A Modest Proposal van schrijver Jonathan Swift. In 1726 schreef Swift het cynische essay waarin hij, met onbetwistbare redelijkheid, voorstelde dat de straatarme 18de-eeuwse Ierse katholieken hun kinderen als voedsel zouden verkopen aan rijke Britten om zo hun economische lasten te verlichten.

Hozier speelt wel vaker met tegenstellingen in muziek en tekst en zet sociale normen op hun kop. De teder gezongen ballad ‘Cherry Wine’ gaat inderdaad over een liefdesrelatie, maar wel een waarin de mannelijke helft zich gedwee laat afrossen door zijn wederhelft. En ‘Take Me to Church’ was beslist geen verzoek om de zondagsdienst bij te wonen, maar een afrekening met de houding van de Ierse katholieke kerk jegens homoseksualiteit.

Hozier: “Swift was een mooie link naar Dante’s derde cirkel én het gaf me een handvat om de huidige, wereldwijde maatschappelijke mindset aan te snijden waarin het kortetermijndenken zegeviert in een niet-aflatende zucht naar winst en economische groei. Een heel klein aantal bedrijven is verantwoordelijk voor de vernietiging van de aarde. Een heel kleine groep profiteert van hun verdiensten. En net als bij de Ieren van toen worden jongere generaties van nu opgezadeld met andermans hebzucht, die hun bestaanszekerheid in de nabije toekomst in gevaar brengt.”

Hozier stelt in het refrein dan ook een snellere route voor naar het onvermijdelijke einde. “Skinning the children for a war drum. Putting food on the table selling bombs and guns. It’s quicker and easier to eat your young.”

‘Francesca’

Gedragen nummer dat groeit naar luidruchtige stadionstamper, waarin hoofdpersoon Francesca trots getuigt dat ze geen enkele spijt heeft van haar onstuimige maar verboden liefde. Gelinkt aan de vijfde cirkel waarin de wellustigen worden gestraft.

De meest expliciete link naar De goddelijke komedie, want Francesca is een personage uit Dante’s hel. Ze vertelt over haar overspel met haar minnaar Paolo, met wie ze voor straf door een wervelwind in de hel wordt meegesleurd.

Hozier: “Ze leefde in het 14de-eeuwse Florence en ze werd op haar 14de uitgehuwelijkt. Haar misdaad, en de reden dat ze in de hel belandde, was dat ze verliefd was geworden op iemand anders dan de man met wie ze moest trouwen. Dante had ook moeite om te bevatten dat iemand vanwege de liefde in de hel terecht kon komen. Want hij spreekt in dat vers over ‘de liefde die geen geliefde vrijwaart van liefhebben’.”

Hozier rehabiliteerde Francesca met een fraai staaltje van verlossing door liefde dwars door de dood heen. Dat deed hij al in het nummer ‘In a Week’, waarin twee dode geliefden hand in een hand in een veld liggen, wachtend op de overwoekering van het oprukkende groen.

Hoziers Francesca vindt nu dan ook geen marteling, maar berusting in de hel. Voor haar is verdoemenis geen verdoemenis als ze voor de eeuwigheid met haar Paolo wordt rondgeslingerd.

Francesca/Hozier zingt: “Darling I would do it again, if I could hold you for a minute.” En aan het eind van het nummer klinken dwars door de muzikale storm de stemmen van de vervloekten: “Heaven is not fit to hold a love like you and I.” Ze klinken als een engelenkoor.

‘Unknown/Nth’

Een gelaten ballade waarin de hoofdpersoon vrede probeert te vinden na verraad in de liefde. Gelinkt aan de negende cirkel, waar de verraders worden gestraft.

Hozier: “Als je hart gebroken wordt, ervaar je dat in eerste instantie als verraad van de ander. Maar vaak is het zelfbedrog. Je ogen hebben je bedrogen, je brein heeft je bedrogen door je te laten denken dat die ander een engel is. Iedereen heeft weleens dat onrealistische, statische beeld gehad van de geliefde als engel bevroren in de tijd.”

En dan blijkt dat het er een is die wreed een hap uit je hart neemt. Of zoals de singer-songwriter zingt: “You smile now. I can see its pieces still stuck in your teeth.”

Het is ook een speelse verwijzing naar Lucifer, de duivel, de verrader van God. Die zit vastgevroren in het diepste diep van Dante’s hel en kauwt met drie muilen op zijn minder ambitieuze volgelingen Judas, Brutus en Cassius, twee van de verraders van Caesar. Lucifer de archetypische gevallen engel. Dat maakt van God en de duivel toch exen, met de eerstgenoemde in de rol van versmade minnaar?

“Ik heb fans al zien spelen met zo’n interpretatie. Maar ik heb de hoofdpersoon van dat nummer nooit bedacht als een heilige entiteit. Mij gaat het erom het idee te verwerpen dat er engelen zijn in deze wereld. Je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen in het liefdesverraad.”

Dat klinkt heel persoonlijk. En dat is het ook. De goddelijke komedie en de andere literaire werken zijn nooit de aanleiding geweest voor Hozier om er songs over te schijven. Eerder zijn het haakjes om zijn persoonlijke verhalen aan op te hangen.

“Ik wilde bijvoorbeeld een liedje schrijven voor iemand die me na aan het hart ligt, terwijl ik ook behoorlijk geïntrigeerd was geraakt door het verhaal van Icarus. Iets resoneerde zodanig dat ik een liefdesliedje vanuit zijn perspectief schreef.”

‘I, Carrion (Icarian)’

Een lieflijk, haast fluisterend gezongen folkliedje waarin de hoofdpersoon, net als Icarus, gewichtloos door het luchtruim gaat. Maar in tegenstelling tot de mythische figuur uit Ovidius’ Metamorfosen, die uiteindelijk door de zon wordt verteerd, is het de liefde die Hoziers Icarus in vuur en vlam zet. Gelinkt aan de vijfde cirkel.

Bij Hozier is Icarus in totale ontkenning dat hij valt. Hij volgt de logica van de verliefde dwaas. “And though I burn, how could I fall? When I am lifted by every word you say to me.”

Hozier: “Maar je kunt volgens mij geen liefde ervaren zonder te vallen. Daarom heet het ook falling in love.”

Het heeft te maken met het dualisme van liefde, zegt hij, die duizelingwekkende hoogten maar ook onvermijdelijke diepten in het vooruitzicht stelt. Hij mag een romanticus zijn, Hozier is er wel een met een realistische inslag.

Hozier: “Als je jezelf verankert aan de grond, zul je nooit ter aarde storten, maar je zult ook nooit tot grote hoogten stijgen. Je moet beide durven aan te gaan.”

Hozier, Unreal Unearth, uit bij Island/Universal.