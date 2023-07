Techno-dj Ida Engberg ambassadeur van het Love Tomorrow-congres: ‘Festivals kunnen hun fans aanzetten tot verandering’

Geen Tomorrowland voor Ida Engberg dit jaar, maar de Zweedse technogrootheid is wel ambassadeur van Love Tomorrow, de bijbehorende conferentie over duurzaamheid. Ze strijdt al langer tegen dierenleed en voor het Amazonewoud, maar een activiste noemt ze zichzelf liever niet. ‘Iedereen is uitgenodigd om mee te praten over deze planeet.’

Historicus Rutger Bregman, Oosterweel-intendant Alexander D’Hooghe, neuroloog Steven Laureys en Inge Neven, de CEO van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO): het is een greep uit het sprekersprogramma van Love Tomorrow. Het congres over duurzaamheid wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd door de ploeg van Tomorrowland op het festivalterrein in Boom, één dag voor het tweede weekend van de dancehoogmis.

Dj’s staan er dus niet op het programma, behalve Ida Engberg dan. De Zweedse, sinds haar achttiende bezig en al bijna twee decennia een naam met faam in de techno, is ambassadeur van Love Tomorrow, en ze sluit het sprekersprogramma af met een set.

Niet dat activisme Engberg vreemd is: vorig jaar woonde ze het congres ook al bij, en sprak ze in een volle tent haar bewondering uit voor Steve Donziger, een Amerikaanse milieuadvocaat die in zijn strijd voor het behoud van het Amazonewoud petroleumgigant Chevron op de knieën kreeg. Daarnaast is ze ambassadeur van Project Zero, een initiatief om de oceanen te beschermen, en komt ze op voor Music Against Animal Cruelty.

Zelf is Engberg een overtuigde veganiste. “Ik heb enkele zomers op boerderijen doorgebracht, tussen de koeien. Ik zag wat voor een intelligente dieren dat zijn, en plots voelde het fout om ze op te eten. Later volgden de varkens, kippen en andere dieren. De gemeenschap heeft ons losgezongen van de natuur. We trekken zonder nadenken naar de supermarkt, eten dingen die mooi voor ons zijn klaargemaakt en waarvan ons wordt gezegd dat ze gezond zijn. We zijn allemaal blind gemaakt.”

Geen groen vliegtuig

Engberg kijkt op Love Tomorrow uit naar de speeches van futurist Thomas Ermacora, die als architect rond de vergroening van steden werkt, en arts Zach Bush. “Hij onderzoekt de band tussen de menselijke gezondheid en die van ons ecosysteem.”

Op de vraag wat voor een lezing ze zelf zou geven, antwoordt ze dat ze zichzelf meer als een leerling dan als een leraar ziet. Een duidelijk stokpaardje heeft ze wel: “We moeten de problemen in de samenleving op een holistische manier bekijken. De verwoesting van het regenwoud, de olie-industrie, de visserij, het hangt allemaal met elkaar samen. Net zoals onze overheden en ons politieke systeem nauw verbonden zijn met de grote bedrijven. Zij hebben lang geprobeerd om de aandacht te verschuiven van de grote vervuilers naar ons als individuele burgers, terwijl de bedrijven die olie oppompen, plastic produceren en onze ecosysteem enorm beschadigen nog steeds miljarden belastinggeld krijgen. Ik geloof dat we het moeten hebben over systeemverandering.”

Omdat mensen volgens haar te veel bezig zijn met persoonlijke verwezenlijkingen, missen ze volgens Engberg een punt. “Menselijke verbinding en inclusiviteit hebben we nodig. Ik zou willen dat meer mensen zich deel voelen van het gesprek rond onderwerpen als milieu en klimaatverandering. Maar daarvoor hebben we een sterke grassrootsbeweging nodig.”

Ida Engberg: ‘Iedereen is uitgenodigd om mee te praten over deze planeet. Festivals als Tomorrowland spelen daar een rol in.’ Beeld Liaison Artists

Of een congres als Love Tomorrow daaraan helpt, met ticketprijzen van 55,50 euro voor jongeren onder de 26 jaar en 91,50 euro voor andere bezoekers? Engberg: “Als je daar zou preken zonder te luisteren, dan helpt het misschien niet. Maar laten we menselijke verbinding nooit onderschatten.” Op een woord als ‘activist’ rust volgens haar nog een te groot stigma. “Iedereen is uitgenodigd om mee te praten over deze planeet. Festivals als Tomorrowland spelen daar een rol in: zij kunnen hun aanhangers aanzetten tot verandering.”

Een duurzaam leven is in de muziek- en festivalindustrie niet gemakkelijk, beseft Engberg. Zowel voor een organisatie als Tomorrowland, waarvoor bezoekers uit de hele wereld naar Boom vliegen, als voor Engberg en haar collega’s, die ook de planeet afreizen. “Zolang de systeemverandering niet wordt ingezet op het politieke niveau, is het vandaag niet mogelijk om een duurzaam leven te leiden zonder off the grid te gaan. Ik probeer om zuiver te eten, rijd met een elektrische wagen en probeer zo ecologisch mogelijk te vliegen, maar helaas is er voor dat laatste nog geen goed alternatief.”

Feestjes overdag

Een beetje naast de thema’s op Love Tomorrow, maar misschien ook een kwestie van duurzaamheid: Engberg is een pionier als het gaat om ouderschap in het nachtleven. Toen ze zwanger was van haar intussen ex-man en techno-dj Adam Beyer, bleef ze achter de decks staan zolang het kon. Ze weet dus als geen ander wat Amelie Lens, die pas haar zwangerschap aankondigde, bedoelde toen ze in DJ Mag zei dat “het een taboe en een beetje gek is om je in te beelden dat iemand zwanger is in het nachtleven”.

“Ik ben blij voor Amelie en wens haar al het beste”, zegt Engberg. Ze verzekert haar jongere collega dat het kan, een leven van een moeder overdag combineren met dat van een technokrijger in de nacht. “Zeker feestjes en festivals overdag kunnen heerlijk zijn als je zwanger bent.”

Love Tomorrow, op 27 juli in De Schorre in Boom. Tickets op lovetomorrow.com.