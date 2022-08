Techno-dj Enrico Sangiuliano over hits, raves en zijn vrouw Charlotte de Witte: ‘Voor ik haar kende, draaide ik haar muziek al’

De Italiaanse techno-dj Enrico Sangiuliano mag op de slotdag van Pukkelpop de laatste jus uit de dansbenen persen. De kans is evenwel klein dat daar nog veel in zal zitten na de passage van zijn vrouw, Charlotte de Witte, de dag ervoor op de Main Stage. ‘Ik zou met niemand anders dan zij dit leven kunnen leiden.’

“Wie?”, vroegen veel mensen zich af toen Charlotte de Witte begin vorig jaar een foto postte van haar en Enrico Sangiuliano, allebei met een verlovingsring om de vinger – intussen zijn ze getrouwd. De Italiaan staat nochtans al sinds de jaren negentig achter de draaitafels, waarvan ongeveer een derde als internationale topper. Zijn tracks kamperen weken in de hitparades van Beatport – zeg maar het iTunes voor dancetracks – en zijn bekendste nummer ‘Moon Rocks’ werd in 2017 door de bezoekers van het Nederlandse dancefestival Awakenings verkozen als derde beste technoplaat aller tijden, boven nummers als ‘The Man with the Red Face’ van Laurent Garnier en ‘Flash’ van Green Velvet.

Met zo’n status is het bijna raar dat Sangiuliano zondag pas voor de eerste keer in de Boiler Room van Pukkelpop zal spelen. Net geen 24 uur eerder zal Charlotte de Witte het hoofdpodium afsluiten, na Tame Impala. Die eer kreeg ze onlangs ook op Tomorrowland, als eerste vrouw en eerste techno-dj ooit.

Enrico Sangiuliano op Tomorrowland Beeld rv

Als ik in de backstage van het Boomse festival tegenover Sangiuliano zit en al die prestaties opsom, beginnen zijn ogen te fonkelen. “Ik herinner me nog goed de eerste keer dat ik haar vertelde hoe goed ik haar muziek vond. Ik was haar tracks al een tijdje aan het draaien in mijn eigen sets, zonder dat ik haar zelfs maar kende. Maar dan zie je haar in het echt draaien, praat je backstage over muziek, ga je samen op vakantie omdat de tourschema’s per toeval overeenkomen... Wanneer de vonk nu echt is overgeslagen, kan ik eigenlijk niet zeggen.”

Draaien aan alle knopjes

In Humo vertelde De Witte pas nog dat ze “één heel toffe date” hadden gehad in februari 2020, net toen het coronavirus lelijk begon huis te houden in Italië. Waarop zij Sangiuliano prompt meenam naar haar appartement in Gent. “Dat was niet slecht, zo’n maand niksen, maar toen dachten we: waarom steken we niet samen iets in elkaar?”

Dat iets werd een remix van de tranceklassieker ‘The Age of Love’. Het nummer is van het Italiaans-Franse dj-duo Age of Love, het origineel werd uitgebracht op het Belgische Diki Records. De ideale track om de liefde tussen De Witte en Sangiuliano te bezegelen dus, maar ook en vooral een alternatieve zomerhit: het nummer is de laatste weken overal te horen waar er te dansen valt en op Beatport breekt het ook een halfjaar na de release nog potten.

“Het was niet eens ons plan om het uit te brengen, we wilden gewoon iets proberen”, zegt Sangiuliano. “Ik merkte meteen dat we totaal anders werken in de studio. Ik was vroeger sound engineer voor een opnamestudio en moet nog steeds aan elk knopje gedraaid hebben voor ik tevreden ben. Charlotte hoort iets in haar hoofd en sleutelt tot ze precies díé klank heeft.”

Een set op Tomorrowland of Pukkelpop betekent voor de Italiaan niet dat hij even zijn schoonouders kan bezoeken. Zelfs de mainstageset van zijn vrouw zal hij niet meemaken, want dan speelt hij in Frankrijk. Omgekeerd vertrekt De Witte meteen na haar show op Pukkelpop richting New York waar ze op 26 augustus haar eigen KNTXT-show in The Brooklyn Mirage heeft.

Het is, zeker in het jaar van de knaldrang, het leven van een grote dj. “In de zomer is het vliegen, landen, draaien en weer door. Op geen enkel moment heb ik tijd om met iets anders bezig te zijn dan mijn werk. Niet in België, maar ook niet in Italië. Natuurlijk wil je soms weleens ergens een paar dagen blijven, maar dat zijn de keuzes die ik maak.”

Het heftige levensritme van de platenridder verklaart waarschijnlijk waarom er zoveel dj-koppels zijn. Dimitri Vegas en Anouk Matton zijn het bekendste voorbeeld, maar ook Amelie Lens trouwde onlangs met haar collega Farrago, Adam Beyer vormt al jaren een technopowerkoppel met Ida Engberg, en ook Simina Grigoriu, alias mevrouw Paul Kalkbrenner, staat zelf in de booth. “Ik zou met niemand anders dit leven kunnen leiden dan met Charlotte”, bevestigt Sangiuliano. “Zij ook niet, trouwens.”

Lissabon

Nieuwe muziek maken doet de producer dan ook vaak onderweg. Zijn laatste solohit, ‘Future Dust’, componeerde hij bijvoorbeeld op Ibiza. “In een verlaten boshut, als een echte hippie”, lacht hij. “Muzikaal is het een knipoog naar de psytrance, de muziekstijl waar ik in de jaren negentig verliefd op werd. Het was de tijd van de illegale raves, waar ik met open armen werd ontvangen en voor het eerst mocht laten horen wat ik in mijn slaapkamertje had geknutseld.”

Vandaag heeft hij een net iets andere status. “Voor mijn creativiteit vind ik het niet altijd goed om zo bekend te zijn. Ik voel dat elke keuze die ik maak beoordeeld zal worden. Maar je kunt niet anders dan je eigen pad volgen. Zodra je denkt aan wat de mensen zullen denken, krijg je niks meer gemaakt.”

“Wanneer mijn eerste vrije dag is na de zomer?” Sangiuliano scrolt op zijn smartphone. “7 september. Geen zorgen, die dag zal er snel genoeg zijn.” Hij heeft alvast een mooie plek om die door te brengen. “Charlotte en ik zijn onlangs in Lissabon gaan wonen. Daar aan het strand gaan liggen met een streepje reggae en een spliff: laat maar komen.”

Enrico Sangiuliano speelt op zondag om 21.00 u in de Boiler Room van Pukkelpop.

Charlotte de Witte speelt op zaterdag om 01.00 u op de Main Stage van Pukkelpop.

