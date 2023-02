Te koop: ‘Portret van een man als de god Mars’ van Rubens

Een veiling van werk van Peter Paul Rubens is eerder zeldzaam, maar 2023 lijkt daar verandering in te brengen. Nauwelijks enkele weken nadat Salomé met het hoofd van Johannes de Doper bij Sotheby’s in New York verkocht werd voor 26,9 miljoen dollar (24,8 miljoen euro), kondigt hetzelfde huis nu de veiling aan van Portret van een man als de god Mars. Sotheby’s schat de waarde van het werk op 20 à 30 miljoen dollar, maar of dat bedrag gehaald zal worden is koffiedik kijken. Bij Salomé had men gehoopt op 35 miljoen dollar.

Beide werken van Rubens komen uit de privécollectie van Mark Fish en zijn ex-vrouw Rachel Davidson. Portret van een man als de god Mars kochten ze in 2000 zelf voor 8,2 miljoen dollar, wat toen een recordprijs was voor werk van de barokschilder. Het schilderij was daarna enkele jaren te zien in het Metropolitan Museum of Art in New York. Nu is het eventjes in Brussel, waarna het via Londen naar New York verhuist.

Peter Paul Rubens schilderde Portret van een man als de god Mars vermoedelijk in Antwerpen rond 1620, acht à tien jaar na zijn terugkeer uit Italië. Tijdens zijn lange verblijf in Italië raakte de kunstenaar in de ban van mythes, legendes en kunst uit de periode tussen 500 en 320 voor Christus. Vanuit die passie verzamelde hij relikwieën en andere voorwerpen van de oude Grieken en Romeinen. De helm op het schilderij zat ook in zijn persoonlijke verzameling, al bleek naderhand wel dat de hij geen stuk uit de klassieke oudheid was. De helm, die ook op enkele andere werken van Rubens te zien is, zou in de zestiende eeuw in Milaan gemaakt zijn.

Volgens de experts van Sotheby’s toont Portret van een man als de god Mars ook de grote invloed die Titiaan op Rubens had gedurende zijn hele carrière. Rubens bewonderde de grootmeester uit de renaissance en kopieerde zelfs 33 van zijn werken. De pose van de onbekende man op het schilderij lijkt ook op de houding van keizer Titus Vespasianus uit een van de keizerportretten van Titiaan.

“Rubens maakt in dit werk meesterlijk gebruik van zijn penseel om de zelfbeheerste, maar grenzeloze kracht van zijn onderwerp te benadrukken”, zegt George Gordon van Sotheby’s. “Zijn eigen zelfbewustzijn komt nergens duidelijker tot uiting dan in de doordringende blik van de figuur, of het nu mens of God is.”