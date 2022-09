Ik zal een van de weinigen zijn die het bejubelde Radio Gaga met Joris Hessels nooit hebben gezien. Het stond op mijn lijstje programma’s die ik zeker moest bekijken, alleen kwam het er nooit van, en toen was het er niet meer. Eens je de 40 jaar bent gepasseerd, stel je vaker vast dat dingen er niet van gekomen zijn. Could’ve, should’ve, weer een jaar verder.

Maar Joris Hessels dus. Ik zag hem wel ooit mensen interviewen in zijn eigen buurt in Gentbrugge en keek vol bewondering naar hoe hij met iedereen praatte en zichzelf overal thuis uitnodigde, sans gêne. Het soort programma dat schoon wordt genoemd. Niet alleen omdat er in schoon Vlaams werd geïnterviewd, ook omdat een lach nooit veraf was en je vertrouwen in de mensheid aan het einde weer hersteld was. Wonderbaarlijk, hoe Joris Hessels altijd alleen maar schone mensen tegenkwam. I want what he’s having.

En kijk, in Taxi Joris is het niet anders. Ook hier heb ik het eerste seizoen en het begin van het tweede gemist, maar inhaken is makkelijk. Hessels rijdt als taxichauffeur rond voor mensen van allerlei slag. Zij hebben een rit nodig, hij een verhaal.

Achtergeblevene

“Wa kanne-kik voor u doen?” zo beantwoordt hij zijn telefoon, wanneer Deema hem opbelt. De Palestijnse kwam oorspronkelijk naar Antwerpen om een jaar bij te studeren aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, maar kan niet meer terug naar haar land door de bommen. Joris brengt haar naar de Nederlandse les. De ene dag ben je arts, de volgende dag zit je tussen andere nieuwkomers een vreemde taal te leren. Taxi Joris is nog geen tien minuten ver en lap, ik ben al aan het huilen. Voor Deema. Voor haar volk in de openluchtgevangenis die Gaza heet. Nee, ze stuurt niet na elk bombardement een berichtje om haar achtergebleven vrienden te vragen hoe het gaat. Ze weet goed genoeg hoe slecht het voelt om die achtergeblevene te zijn.

Even later stapt Jannes in bij Joris. Hij kreeg als jonge gast twee nieuwe heupen en nam vier maanden later alweer deel aan kickbokswedstrijden – waar haal je dat doorzettingsvermogen? En dan maken we kennis met de Thaise Anutida. Ze kwam als jong meisje naar België, liet zich betoveren door een mooiprater op school, raakte zwanger en belandde even in de cel voor iets wat een vriendje had uitgestoken. “Ik ben niet hard genoeg voor hen”, zegt ze over waarom haar – intussen drie – kinderen geplaatst zijn. “Schaamde gij u soms?” “Altijd.” “Hoe ziede gij de toekomst?” “Ik heb geen toekomst. Ik doe gewoon mijn best.”

Van al die ontwortelde levens ga ik weer huilen. Anutida moest naar de dokter voor een spiraaltje, samen met Ingrid, de pleegmama van haar kinderen, de moeder der moeders met het hart van goud. En jij, wat voor nuttigs doe jij met je leven, galmt het door mijn hoofd. Morgen, neem ik voor, schrijf ik me weer in voor de Refugee Walk, om vluchtelingen te steunen. Alle beetjes helpen tegen een knagend schuldgevoel.

Taxi Joris, elke woensdag om 21.20 uur op Canvas