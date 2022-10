‘Tavern Michelle’: Ballet Dommage en Suze Milius bezingen de kracht van verbeelding ★★★☆☆

In een ouderwetse tearoom waar de tijd lijkt stil te staan wachten ze op klandizie. De tafeltjes zijn geschikt, de kaarsjes branden, het bestek glimt onberispelijk. Alles is tiptop – tot hij een vlekje op de vloer bemerkt. De hel breekt los. In een mengeling van clownerie en mime buitelen man en vrouw hysterisch over elkaar heen. “Frotter, frotter!” Voor wie onder een stolp leeft, is de geringste beweging meteen een dramatische geste.

De figuren uit Tavern Michelle zijn ‘typische’ Ballet Dommage-grotesken. Ze bevinden zich in een gesloten universum en bevechten de voorttikkende tijd met zinledige bewegingen die de ruimte moeten vullen, want klanten zijn er niet. De neurotische drang naar controle beheerst geest én lichaam in een choreografie van hoekige patronen en terugkerende tics. De geluiden van hun bezigheden (tafeltjes die door elkaar worden gegooid) synchroniseren niet met hun handelingen, wat vervreemdend werkt – het is de signatuur van regisseur Suze Milius, die de eindregie deed.

Ballet Dommage, dat de volgende vijf jaar onder de vleugels van het Brusselse jeugdtheater BRONKS resideert, heeft sinds zijn oprichting in 2010 een eigen esthetica ontwikkeld. Sterk fysiek spel en een vaak meertalige koldertaal (hier: een mengeling van Frans, Duits, Engels en dialectisch Nederlands) illustreren veelal het menselijke onvermogen. In het bekroonde TRIBUNAL (2020) haakte Ballet Dommage dat onvermogen aan het rechtbanksysteem en zijn absurde administratieve uitwassen. In Tavern Michelle is er geen groter verhaal, er is zelfs nauwelijks een ‘buiten’ – deze mensen zijn hun systeem. Hoe daaruit te breken?

Het duurt lang, te lang voor daartoe een aanzet wordt gegeven. Maar die is dan ook mooi: wanneer de klanten uitblijven, legt hij een troostende arm om haar schouders – het eerste menselijke gebaar van de voorstelling. Ze snauwt hem weg. Zijn volgende zet is evenwel briljant: hij brengt de verbeelding terug. “Mmm, c’est délicieux!” roept hij, terwijl hij als denkbeeldige klant een dessertje verorbert. Zij leeft op, aarzelend. “C’est vrai?” In het rollenspel dat volgt kunnen ze de teugels vieren, vinden ze het leven terug. De ‘buitenwereld’ – waar al die tijd werd gevochten, of gefeest, dat is onduidelijk – wacht hen op. Tijd om in beweging te komen, dit spiegelpaleis te verlaten.

In een wat slordig aangehaakte coda wisselen Milius en Ballet Dommage ten slotte het perspectief: twee klanten dreigen op hun beurt in een toestand van bewegingsloosheid te verzeilen. Het is een wat onnodig staartje aan een voorstelling die ons voorts mooi laat voelen hoe we onze menselijkheid kunnen bewaren: door te spelen.

Op tournee, bronks.be.