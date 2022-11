Tafelquizzen in ‘25 jaar Canvas’: ‘De BV’s vergaten al snel dat alles werd gefilmd’

Nee, geen jubileumuitzending, en dus goddank ook geen ellenlange speeches of ludiek bedoelde feestmedleys vanwege de Pano-redactie: om de 25ste verjaardag van Canvas in de verf te zetten, zijn ze bij Woestijnvis – en met ‘ze’ bedoelen we Thomas Huyghe – op het vele malen leukere idee gekomen om een quiz over een kwarteeuw Canvas op poten te zetten. Canvas-pilaar Phara de Aguirre presenteert, Thomas Huyghe is haar bevallige assistente.

Thomas Huyghe: “Ik ga eerlijk zijn, Phara: we wilden eerst Herman Van Molle als quizmaster.”

Phara de Aguirre: “Dat zal niemand verbazen. Heb je ’m aan de lijn gekregen?”

Huyghe: “Nee, Erik Watté (Woestijnvis-pief, red.) heeft hem gebeld. Maar Herman heeft vanuit zijn Zweedse blokhut laten weten dat hij het niet zag zitten. Heel jammer, maar ik ben minstens even blij met jou. (Tegen ons) Ik heb Phara voor het eerst ontmoet toen ik in De afspraak over mijn VRT MAX-programma Het leven.doc mocht komen vertellen. Dat was heel aangenaam, ook na afloop.”

De Aguirre: “Amusementsprogramma’s zijn normaal gezien mijn ding niet, maar ik was zeer vereerd toen Thomas me hiervoor vroeg. Ik vond het hele programma ook een goed idee.”

Hoe ziet dat idee er precies uit?

Huyghe: “Heel simpel: tien ploegen van telkens vier bekende Canvas-gezichten, oude en nieuwe, proberen zo veel mogelijk vragen over 25 jaar Canvas correct te beantwoorden. Au fond is het een ouderwetse tafelquiz zoals er iedere vrijdag- en zaterdagavond in heel Vlaanderen worden gehouden, met vragen en antwoorden, en papieren die worden opgehaald.”

De Aguirre: “Er is een prijzentafel, en er zijn kaasblokjes en salami.”

Huyghe: “‘Bordjes gemengd’, zoals dat heet. Bitterballen zijn er eveneens, en uiteraard ook bier en wijn.”

Bij tafelquizzen wordt er véél gedronken, weet ik uit ervaring.

Huyghe (knikt): “De opnames hebben al plaatsgevonden – in feestzaal Eldorado in Humbeek, waar ook voor programma’s als Hotel Romantiek en Kom op tegen kanker is gedraaid – en de BV’s vergaten al snel dat alles werd gefilmd. In de eerste ronde was iedereen nog nuchter, maar vanaf ronde twee begon men her en der al wat schever te zitten. Tegen het einde moest onze studiomeester zelfs al eens een BV recht duwen. Dat gebeurt niet in een echte tafelquiz: daar dondert zo iemand gewoon van zijn stoel. Ik weet dat, want sinds het einde van corona schuim ik met mijn quizploegje ’t Broodhertogdom geregeld de Vlaamse parochiezalen af.”

’t Broodhertogdom?

Huyghe: “De naam van een broodjeszaak die we wilden openen, maar een quizploeg bleek laagdrempeliger.”

Vuur voor de lol eens een van de quizvragen op me af?

Huyghe: “Ik zal er één stellen die de quiz niet heeft gehaald. Hier komt hij: iedere In de gloria-sketch die zich in een bedrijf afspeelde, speelde zich in hetzelfde bedrijf af. Hoe heet dat?”

Makkie: Butsel NV.

Huyghe (grijnst): “Exact.”

De Aguirre: “O, wauw, een kenner!”

Huyghe: “Oké, een moeilijker vraag dan. Wat is de eerste zin van de Franstalige versie van de Brabançonne? Dat wist niemand van de deelnemers.”

Ik ook niet.

Huyghe: “Fijn, want het antwoord op die vraag verneem je in het programma. Het is alleszins geen wonder dat Yves Leterme er destijds ook niet op kon komen.”

Thomas, ik heb begrepen dat jij maandenlang in het Canvas-archief hebt gekampeerd, op zoek naar goeie quizvragen.

Huyghe: “Klopt, samen met nog drie andere mensen.”

Wat is je opgevallen?

Huyghe: “Dat er veel Canvas-programma’s gemaakt zijn waar niemand meer iets van lijkt af te weten. In sommige gevallen – ik groet bij dezen Nic Balthazar – zelfs de betrokkenen niet.”

Noem eens zo’n straal vergeten programma?

Huyghe: “Zwarte vijvers: ooit van gehoord? Een soort Jambers was dat, maar dan met Dirk Tieleman. Als tijdcapsule van de jaren 90 is het van a tot z goud waard, maar we hebben er een reportage over swingers uit gelicht die nóg sterker is dan de rest.

“Canvas heeft ook ooit een fictiereeks uitgezonden die Over de liefde heette en die – je verzint het niet – over de liefde ging. Het waren korte verhalen, ernstig bedoeld en dus niet om te lachen, waarin bijvoorbeeld Pol Goossen en een actrice wier naam ik nu even niet meer weet verliefde rocksterren speelden. Je moet het zien om het amper te geloven.

“Wat me ook is opgevallen, is het vrij grote aantal non-reportages in het Terzake van de jaren 90. Zo ben ik op een item gestoten over het feit dat de website van Jean-Luc Dehaene veel bezoekers trok: zes minuten televisie over niets in het bijzonder.”

De Aguirre: “Ja maar, Thomas, dat was destijds iets nieuws.”

De quizploegen in ‘25 jaar Canvas’. Beeld VRT

Huyghe: “Oké dan, een ander voorbeeld. Voor een item over de fameuze millenniumbug is een Terzake-ploeg begin januari 2000 naar een dorp getrokken waar klein Kareltje zijn gratis pampers niet had gekregen omdat hij geboren was in 1999, en de computer kon niet tellen naar het volgende jaar, of iets van die strekking. Waarop de interviewer doodernstig aan de ouders van klein Kareltje vroeg: ‘Wat hebben jullie dan gedaan?’ – ‘Wij hebben zelf pampers gekocht, meneer.’”

De Aguirre (lacht): “O jee.”

Huyghe: “À propos, herinner je je nog die aflevering van jou met Hugo Coveliers?”

De Aguirre: “Hoe zou ik die kunnen vergeten?”

Huyghe (tegen ons): “Geweldig entertainende televisie was dat, omdat die Coveliers er duidelijk de pest inhad.”

De Aguirre: “In de intro van een eerder interview had ik hem de would-be burgemeester van Antwerpen genoemd – hij was toen, in 2003, kandidaat-burgemeester. De volgende dag moest hij naar de Terzake-studio komen van de toenmalige VLD-voorzitter Karel De Gucht: daar heeft hij dan wat tegengas gegeven.”

Hij noemde jou een would-be journalist?

De Aguirre (lacht): “Nét niet.”

Huyghe: “Je was een linkse rat: daar kwam het op neer.”

DE HOODIE VAN AGUIRRE

Thomas, jij was 6 jaar toen Canvas begon. Phara, jij niet.

De Aguirre (lacht): “O, wat elegant verwoord!”

Wat herinner je je van het prille begin?

De Aguirre: “Niet veel, want eigenlijk valt er ook niet veel te herinneren. Ik werkte als verslaggever bij Terzake, en voor ons veranderde er niks: de zender heette eerst TV2, en daarna Canvas. Meer was het niet.”

Zelf meen ik me te herinneren dat er behoorlijk wat kritiek kwam op de naam Canvas.

De Aguirre: “Ah ja? Dat ben ik dan vergeten.”

Huyghe: “Het klopt wel: ik heb oude artikels opgezocht, en daarin werd er vaak in negatieve termen over geschreven. Men vond het een snobistische naam, ook omdat de bazen van Canvas er zo hoogdravend over deden. Ze zeiden bijvoorbeeld dat Canvas kon verwijzen naar zowel het doek van een schilder – cultúúr! – als naar cannabis, en dus naar de verruiming der geesten.”

De Aguirre: “Uiteindelijk heeft de naam wel goed gewerkt.”

Huyghe: “Ja, het is de enige echt unieke zendernaam die nog bestaat. En al zo lang!”

De Aguirre: “Weet je wat ik me wel nog herinner? De toespraak van de toenmalige VRT-baas Piet Van Roe op de persconferentie ter aankondiging van de nieuwe zender.”

Huyghe: “Die beelden zitten vooraan in de eerste aflevering van 25 jaar Canvas.”

De Aguirre: “Echt een andere tijd, als je dat nu terugziet.”

Huyghe: “Piet Van Roe zette meteen de toon: ‘Als Vlaming hebt u recht op één zender, maar ook niet meer dan één. U moet niet denken dat, als u een Canvaskijker bent, u uw gading bij Eén zult vinden. En kom omgekeerd niet klagen wanneer u graag naar Eén kijkt, maar Canvas niks vindt.’ Dat werd dus in Het journaal van zeven uur uitgezonden, hè?”

De Aguirre: “Toen ik dat hoorde, dacht ik: komaan! Je moet toch blij zijn als een Eén-kijker ook eens naar Canvas kijkt? De tijden zijn gelukkig veranderd.”

Huyghe: “Net als de outfits, trouwens. (Tegen ons) Phara zat op een bepaald moment in een hoodie Terzake te presenteren. Kun je je dat voorstellen?”

De Aguirre: “Niet mijn idee, hoor. Ik trok aan wat de stylistes voor mij klaar hadden gehangen.”

Huyghe: “Zou ik de stylistes via deze weg alsnog mogen bedanken?”

Jullie ook bedankt. En laten we met z’n allen hopen dat Herman Van Molle zich toch nog op de feestelijke receptie vertoont.

Huyghe: “Hoop doet leven. Ik spreek vast voor heel Vlaanderen als ik zeg dat ik vooral naar één facet benieuwd ben: zou hij zijn snor nog hebben?”

‘25 jaar Canvas’, maandag 14 tot donderdag 17 november, om 22.20 uur op Canvas

