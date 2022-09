‘Taal van de waarheid’ van Salman Rushdie: urgenter dan ooit

Toen hij er het meest behoefte aan had − na de aanvallen op De duivelsverzen, de auteur, de uitgevers, de vertalers en de boekhandelaars − werd hij enorm gesteund door mensenrechtenorganisatie PEN, die zich inzet voor mensen van het woord (PEN staat voor poets, playwrights, essayists, editors & novelists). Hij wilde, toen hij in 2000 naar New York verhuisde en vrijheid voor zichzelf opeiste, die steun ‘terugbetalen’, schrijft Salman Rushdie in Taal van de waarheid, door zich in te zetten voor de vrije meningsuiting en voor andere schrijvers.

In 2004 werd hij voorzitter van de Amerikaanse afdeling van PEN en in 2005 mede­oprichter van het PEN World Voices Festival, dat de stemmen van vervolgde schrijvers wereldwijd wil laten horen. ‘Die stemmen, Arabische, Afghaanse of Latijns-Amerikaanse of Russische, moeten worden uitvergroot, zodat ze luid en duidelijk worden gehoord’, schrijft Rushdie in een van zijn teksten voor PEN en die zijn opgenomen in deze bundel (herziene) essays uit de periode 2003-2020.

Geketend

Bij deze Rushdie als voorvechter zou je haast vergeten dat hij zelf een vervolgd schrijver was sinds de fatwa die ayatollah Khomeini in 1989 over hem uitvaardigde wegens Mohammed-lastering. Dat religieuze doodvonnis dwong hem tien jaar lang onder te duiken, zwaar gebukt onder die ‘shackles of security’, zoals hij met zijn grote hang naar alliteratie over de beveiliging schrijft in zijn autobiografie Joseph Anton: een memoir (de schuilnaam waaronder hij leefde, naar de grote schrijvers Joseph Conrad en Anton Tsjechov). Hij voelde zichzelf in de boeien geslagen.

Een gematigder Iraans regime nam afstand van de fatwa, al hielden hardliners de haat levend. Rushdie begon in New York aan een nieuw hoofdstuk van zijn leven. Hoe relatief die vrijheid was, bleek toen hij vorige maand, 75 jaar oud, 33 jaar na de fatwa, voorafgaand aan een lezing werd neergestoken. De dader was een 24-jarige man die in een interview vanuit de gevangenis heeft laten weten dat hij slechts twee bladzijden van De duivelsverzen heeft gelezen.

Dan lees je Rushdies nieuwe boek, dat nog geen maand na de aanslag in Nederlandse vertaling verschijnt (in januari volgt zijn nieuwe roman Victory City), toch anders. De urgentie van zeker die PEN-teksten is des te groter. ‘Grote kunst – of laten we het bescheidener zeggen: originele kunst – wordt nooit gemaakt in het veilige midden, maar altijd op het randje’, schrijft hij. ‘Originaliteit is gevaarlijk, stelt vragen, haalt veronderstellingen onderuit, zet ethische normen op losse schroeven, heeft geen respect voor heilige koeien of dergelijke entiteiten.’

Fel trekt hij van leer, over onder meer het verminkte politieke discours in tijden van fake news, waarvan ‘zijn’ drie landen doordesemd raakten: zijn geboorteland India bekrompen onder premier Modi, het Groot-Brittannië waar hij studeerde en schrijver werd in brexit, en het Trumpistan waartoe zijn zelfverkozen Amerika was verworden. De macht van de orthodoxie, concludeert hij, is er niet minder op geworden. Maar naast de politieke activist die hij tegen wil en dank werd, is Rushdie in deze teksten, die zeventien jaar beslaan, toch vooral ook de wervelwind-schrijver die hij is.

De kracht van verhalen

Hij eert de kracht van verhalen, van de dierenfabels en epische vertellingen uit zijn jeugd tot de teksten van literaire helden als Kurt Vonnegut en Philip Roth. Hij schrijft over zijn engagement met kunstenaars als Kara Walker en Anish Kapoor, doet sarcastisch verslag van zijn coronabesmetting (‘Je weet natuurlijk alles van lockdowns, dus voor jou zal het wel vertrouwd zijn’) en memoreert zijn vriendschap met actrice Carrie Fisher (Star Wars’ prinses Leia), die als familie werd. Hij koppelt romanpersonage Oblomov aan supermodel Linda Evangelista en becommentarieert het door hem berekende minimale aantal doden in Duizend-en-een nacht (slechts elf daarvan mannen).

Hij verhaalt over de gelukkigste uren van zijn jeugd − in de boekwinkel in het Breach Candy-district in het niet-religieuze Bombay waar hij opgroeide − en hoe de Rushdies (kerstweigeraars) onder invloed van zijn zoons, schoondochter en nichtjes (kerstfundamentalisten) Kerstmis gingen vieren: ‘Dank, kindje Jezus, voor deze goddeloze bende’. Alleen die Christmas pudding hoeft hij niet: een kleine daad van verzet.

Beeld RV

Zo portretteert Rushdie eigenlijk vooral zichzelf, en dat doet hij veelzijdiger dan in het door woede voortgestuwde Joseph Anton uit 2012, waarin hij moest afrekenen met veel onrecht en onmacht (en ex-echtgenotes).

Als slotakkoord onderwerpt hij zichzelf aan de legendarische vragenlijst van Proust. ‘Wat beschouw je als je grootste prestatie? Dat ik ben doorgegaan. Wat is volgens jou de meest overschatte deugd? Geloof. Waar zou je willen wonen? In een boekenkast, voor altijd. Hoe zou je het liefst sterven? Liever niet.’

Liever niet, en in ieder geval niet zo.

Salman Rushdie, Taal van de waarheid, Atlas Contact, 360 p., 32,50 euro. Vertaald door Bart Gravendaal.