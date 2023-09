‘t Hof van Commerce heerst zonder totetrekkerie in Kortrijk ★★★★☆

In de gigantische throwback naar de nineties waar we nu al even in zitten, móést ook ’t Hof van Commerce wel een ererondje lopen. Hun plaat En in Izzegem… zette de Vlaamse hiphop in 1998 definitief op de kaart – na essentieel werk van undergroundhelden en een paar noveltyhits (we kijken naar jou, Will Tura). Studio Brussel gooide de single ‘Dommestik en Levrancier’ in dagrotatie en kickstartte zo de carrière van rappers Filip Kowlier en Serge Buyse, en deejay Kristof Michiels.

Een kwarteeuw later kan het trio terugkijken op een stapel hits en een onutwisbaere culturele erfenisse, zoals op hun best of van vijf jaar geleden stond. Ja, dat klinkt droog-ironisch én zelfs een tikje snoeverig, maar daarom is het niet minder waar. Vraag maar aan Zwangere Guy, Brihang, Chillow en de vele anderen die niet langer worden uitgelachen als ze een microfoon vastpakken en in hun moedertaal/dialect beginnen te rappen.

Kortom: ’t Hof zijn legends, zoals Uberdope, een van de drie voorprogramma’s van hun verjaardagsfeest in Kortrijk, het verwoordde. En zo werden ze ook onthaald op het Nelson Mandelaplein, waar speciaal voor hen een weekend lang een festivalsite is neergepoot. Op zaterdagavond stuiterden 8.500 mensen – zo te horen allemaal geboren in ’t westen van ’t land – van bij opener ‘In den begunne’ als een wupperbal mee met Kowlier en co.

Opvallend: hoe lokaler de lyrics waren, hoe harder het publiek in Kortrijk ze meebrulde. Zo leerde je in ‘Izzegem’ de deelgemeenten van ’t Hofs hometown kennen (Kachtegem en Emelgem), vernam je in ‘Stuntman’ wat daar zoal de places to be waren (de Olympia en de Ram) en hoorde je in ‘IV’ waar de jongens rondhangen (“an ’t blauw kapeltje / nie verre van den Esso”). Het is eens iets anders dan Brooklyn of Compton, maar je thuisstad vertegenwoordigen is zo’n typisch Amerikaanse hiphoptrek die ’t Hof naar de Vlaamse klei had gehaald, zei Kowlier onlangs in een artikel over vijftig jaar hiphop. Of zoals ze het zelf rapten in ‘Izzegem’: “Wyder zyn hardcore ip oes maniere.” Zie in dat verband ook de West-Vlaamse varianten van de yo mama so fat-grap in ‘De verefninge’ en de vele verwijzingen naar de katholieke kerk uit ‘In den begunne’. En wie anders dan ’t Hof rijmt Franciscus van Assisi met AC/DC?

Maar katholieke ingetogenheid en West-Vlaamse binnenvetterij waren gelukkig ver weg, daar in Kortrijk: ’t Hof vindt zichzelf nog altijd de beste rappers van ’t land en liet dat – met veel tongue-in-cheekhumor – graag horen. In de beginselverklaring ‘’t Hof van Commerce’ meldde rijmkoning Serge Buyse (noem hem gerust ook Dommestik, Buzze of BZA) dat al zijn vijanden gesneuveld zijn en in de zelfstoef van ‘Lange leve minzelvn’ klonk het dan weer dat hij zijn teksten schrijft zoals een dekstier koeien pakt.

Flip Kowlier (ook wel Levrancier) hing de bronstige ladies man uit ‘Investeern in twad anders’, maar relativeerde dat weer helemaal in het aandoenlijke ‘Chance’ (“’k zie nog niemand zonder broekske”). En zo zat er voor elke snoeverige ‘Baes’ (“grodder dan Jezus / rapper dan Eddy Merckx”) ook weer een lachwekkende ‘Dikkenekke’ (“Kzien mezelvn zo geirn dak mn eigen gat lekke”) in de set. Branie heeft ’t Hof bij hopen, maar kapsones zijn hen vreemd. Kort gezegd: ze doen het ‘Zonder totetrekkerie’.

De soms onstuitbare West-Vlaamse woordenstromen van Kowlier en Buyse trokken als vanouds de meeste aandacht. Maar dat hun teksten in Kortrijk als heuse hymnes neerdaalden, is zeker ook de verdienste van de bassen en beats van DJ 4T4 (Kristof Michiels). Zijn gesamplede blazers, vinnige scratches en een stukje ‘Let Me Blow Ya Mind’ maakten ‘Zonder niet’ tot een hoogtepunt, en ook de hits ‘Niemand grodder’, ‘Jaloes’ en ‘Kom mor ip’ profiteerden van zijn totale beheersing van de draaitafel.

“West-Vlaamse hiphop, ge gaat er nog van horen”, klonk het in prijsbeest ‘Dommestik en Levrancier’. Awel, ja: vanavond in Kortrijk speelt ’t Hof van Commerce een tweede verjaardagsshow in Kortrijk, en er zijn nog kaarten. Om hoe laat, vraag je? Sorry, ’k è gin arloiz’an.